Rocío Carrasco responde con "gracias" ante todas las cuestiones sobre su familia

Rocío Carrasco ha vuelto al espectáculo en homenaje a su madre, Punto de Partida. La joven, acompañada de su marido Fidel Albiac, no se perdió un día más la actuación de Anabel Dueñas, amiga de Rocío y protagonista del espectáculo.

Con un look primaveral y melena larga peinada con onas, Rocío llegaba al Teatro Bankia Príncipe Pío. Iba acompañada de su inseparable marido Fidel Albiac. Aunque no quiso hablar de temas delicados relacionados con su familia, rompió su silencio para decir que se encuentra "muy contenta".

CHANCE: Rocío, ¿cuántas funciones quedan? Rocío Carrasco: Muchas si Dios quiere, gracias a Dios.

CH: ¿Estamos en el ecuador? R.C: No, no, no hemos llegado ni al principio. Creo que es el principio, principio.

CH: ¿Hasta cuándo tenemos función? R.C: Hasta junio.

CH: ¿Esperas que venga alguien de la familia? R.C: Yo estoy muy contenta y va todo muy bien gracias a Dios. Solo quiero daros las gracias.

CH: ¿Vienes todos los días? R.C: Sí, gracias.

CH: El otro día comentó José que tu madre había perdido un bebé. No sé si ella lo contó.

R.C: Gracias.

CH: Raquel va a Supervivientes ¿tu irías? R.C: Gracias chicos.

CH: Serías una buena concursante.

R.C: Gracias.

Miriam Díaz Aroca no faltó a esta cita y disfrutó con el espectáculo. A pesar del tiempo lluvioso en la capital, la actriz mostró todo su apoyo a Rocío Carrasco y disfrutó de una velada musical. Por lo que respecta a Rocío, lucía espléndida con su larga melena peinada con ondas y un look muy primaveral con flores estampadas.