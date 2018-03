Jorge Javier Vázquez: "A mi me hace mucha gracia Francisco"

Comienza una nueva edición de Supervivientes y un año más Jorge Javier Vázquez se convierte en el presentador del reality desde el plató de Telecinco. Tras su reciente ruptura sentimental con su novio P., el presentador comentó que está en uno de sus mejores momentos de su vida y es que las repetidas ocasiones en las que han puesto punto y final a su relación han hecho que se tome las rupturas como unas vacaciones. En cuento a los concursantes de este año reconoce que tiene predilección por Francisco y su mujer Paca y es que le parecen un matrimonio de lo más especial.

CHANCE: Hablando con Lara nos ha dicho que es el cuarto año, pero claro el cuarto año para ella ¿en que año empezaste tu? Jorge Javier Vázquez: Pues yo empecé en el 2011, pero hubo un año que no se hizo creo y no sé cuanto tardo en hacerse luego.

CH: Y después de tanto tiempo como se afronta este programa, ¿muchos nervios tienes? J.J.V: No, la verdad que no, sabes qué pasa que hay un equipo tan bueno y tan potente detrás y que conoce también el formato que a ver yo es que no me pongo nervioso trabajando pero tampoco me gusta la gente que se pone tan nerviosa trabajando, yo quiero ir a pasármelo bien y para un trabajo es fundamental.

CH: Y este año menudo elenco, siempre lo ahí pero este año...

J.J.V: Sí, la verdad es que estamos muy contentos y los que quedan, pero yo siempre digo que lo fundamental es que quieran participar en Supervivientes, quiero decir, que remen a favor de obra, que quieran sobrevivir y que no se vengan abajo que sean supervivientes de verdad que esos lo que hace que este formato sea grande y que no se quieran largar.

CH: Porque para ti ¿quién ha sido una gran decepción? J.J.V: A ver te digo qué pasa, que al final nuestra posición es muy cómoda, la de estar aquí en el plato no pasamos frío, no pasamos hambre, no pasamos y dices 'buah' y yo por ejemplo les di mucha caña a las Mellis pero yo tampoco sé que cómo reaccionaría allí. Es que yo tengo una idea de lo que podría pasarme por la mente pero cuando te encuentras allí...

CH: Creo que muchos también van con esa historia de que no tiene que ser tan duro.

J.J.V: Es muy duro. Mira yo hablo mucho con Mila, que es una de mis mejores amigas, y todavía sigo preguntándole cuando quedamos a comer. Ella dice que es durísimo que volvería a ir pero que es durísimo.

CH: Y eso que siempre comentas de 'a lo mejor voy este año' ¿este año vas a ir o no? J.J.V: Es que se me están quitando las ganas, porque yo tengo la idea de lo que es Supervivientes en mi cabeza como espectador pero ir allí y ver como se hace es como conocer las entrañas del programa, entonces yo quiero ver siempre los programas como espectador.

JORGE JAVIER VAZQUEZ: "YO SOY DE AGOBIARME" CH: ¿Tirarte en el helicóptero? Siempre que ves a Lara dices: "Yo un día, yo un día".

J.J.V: Es que me da un poco, yo soy de agobiarme previamente entonces eso es lo que me da miedo.

CH: ¿Oye y qué te parece el reparto, tienes favoritos, te gusta alguno en especial? J.J.V: A mi me hace mucha gracia Francisco y me hace mucha gracia Paca, su mujer es otra artista.

CH: ¿Tú crees que Francisco va a ser buen superviviente? J.J.V: No lo sé, hombre a mi me gusta mucho este concurso porque al final la edad no es un handicap es mucho de aguante mental.

CH: ¿Y con Raquel Mosquera no hay ese miedo? J.J.V: No, porque al final ella lo habla abiertamente y me parece muy bien que ella diga: "Yo me tomo la medicación y no me pasa nada".