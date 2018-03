Sabes lo que son las WAGs pero seguro que no tienes ni idea de lo que es un HAB

Hace unos años que el término WAG se instaló en Reino Unido para extenderse después al resto del planeta. La abreviatura se utiliza para referirse a las "mujeres y novias" de los futbolistas (Wifes and Girlfriends, en inglés). Sara Carbonero o Pilar Rubio o Sara Sálamo (aunque no le guste) serían por ejemplo las WAGS españolas más representativas. En los últimos días, a propósito del romance entre Paula Echevarría y Miguel Torres, algunos medios han incluido a la actriz en el grupo de WAGs, pero ¿y si es al revés y es el jugador del Málaga, ocho años más joven que su amiga, el HAB (Husbands And Boyfriends) de Paula?

Usar el término WAG al hablar de la pareja de un crack del balompié significa inevitablemente que la carga de popularidad recae en mayor medida del lado del futbolista. Por ello muchas mujeres, como la actriz que ocupa el corazón de Isco, se han declarado en contra de esta abreviatura: "Es un término que se refiere a 'mujeres de' y yo no me autodefiniría así. Yo me llamo Sara", llegó a decir la novia del madridista, según recoge Informalia.

Pues bien, en plena Semana de la Mujer, es bueno y justo igualar y cambiar el término WAG al hablar de Paula Echevarría. Tengamos en cuenta que Miguel Torres no estaría en ninguna revista rosa ni en programas del corazón, ni le perseguiría ningún fotógrafo si no fuera porque está con la asturiana. Por eso, es él quien debe ser el HAB: porque su popularidad procede de su relación con la ex de Bustamante. En este caso, parece indudable que el protagonismo recae en la actriz, puesto que es ella quien goza de mayor reconocimiento y fama. Los datos así lo confirman.

