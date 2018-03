Paula Echevarría se pone romántica en Instagram, ¿será una indirecta?

Paula Echevarría no deja de jugar al despiste con su supuesta relación sentimental con el futbolista del Málaga Miguel Torres. Aunque por el momento ninguno de los dos han querido confirmar nada, los encuentros entre ambos son más que evidentes y que cada vez son más imágenes las que hablan por si solas.

Si hace unos días publicaba en su Instagram Stories una fotografía de un precioso y enorme ramo de rosas de color rosa que había recibido, sin revelar el nombre del remitente, este miércoles ha compartido una fotografía de una frase muy romántica que da mucho que pensar: "Y llegas tú, y entiendo por qué la primavera viene después del frío y me parece imposible que vuelva el invierno. Y cualquier día de la marmota suena perfecto contigo".

¿A quién irá dirigido este mensaje de la actriz? ¿Será una indirecta hacia su 'nueva pareja'? Está claro que esté o no enamorada, Echevarría no deja de sacar su vena adolescente y sobre todo, romántica, a la que tan acostumbrados nos tenía antes de su separación de David Bustamante, con el que no dudaba en compartir numerosas fotografías cariñosas y mensajes de amor.

Lo que está claro es que Paula Echevarría ya ha pasado página y en este 2018 está comenzando su nueva vida. Por las redes sociales la vemos disfrutar continuamente de sus amigas, de su hija, de su familia y de su trabajo. Por el momento, tendremos que esperar a ver si también compartirá imágenes en pareja.