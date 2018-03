Paula Vázquez sobre el regreso de 'Fama': "Estoy entusiasmada y con energías renovadas"

Paula Vázquez está de estreno... Profesional y personal, porque además de presentar un nuevo programa de televisión en lo relativo a relaciones, la presentadora vive una historia de amor con un joven realizador de televisión que le ha devuelto la sonrisa.

El afortunado se llama Germinal Ruiz Torremocha y con él ha pasado unos días de vacaciones en Hanoi, capital de Vietnam, donde ella estaba ya grabando la segunda temporada de El puente, el reality de Movistar+, aunque el pasado miércoles presentaba Fama a bailar, también del mismo canal de televisión.

CHANCE: Como todos los de tu generación, Fama te traerá muchos recuerdos.

Paula Vázquez: Cuando me dijeron "a lo mejor vuelve fama" no me lo podía creer y cuando me lo confirmaron yo estaba preparando el visado para irme a Vietnam a hacer El puente pero todo en mi cabeza era 'Fama', ha sido como un reenamoramiento, han pasado 10 años pero el 'Fama' de ahora viene con muchas ganas de que se enriquezcan los alumnos y quienes nos siguen en casa. Mucha gente que ha venido al casting nos ha dicho que gracias a 'Fama' en su barrio, escuela o aldea se abrió una academia.

PAULA VAZQUEZ: "LOS PROFESORES DE FAMA HAN HECHO COREOGRAFIAS A LAS GRANDES ESTRELLAS MUNDIALES DE L A MUSICA" CH: ¿Qué nos puedes decir de los profesores? P.V: El nivel de los profesores es brutal, toda esa fuga de talento de España ha vuelto porque quieren estar en 'Fama', estoy hablando de los profesores porque unos estaban en Dubai, en Los Angeles, Costa Rica, China, Londres, Berlín... La mayor parte de ellos tiene su propia academia y han bailado con verdaderas estrellas, quienes están metidos en el mundo del baile siguen sus coreografías. Hemos tenido alumnos que vienen por los profesores, nos han desbordado los castings.

CH: ¿Cómo has cambiado todos estos años? P.V: Me he hecho más mayor. Consumo muchísima televisión, aunque ahora la vemos de otra manera en el móvil y otro tipo de plataformas.

CH: ¿Qué te parece la huelga de las mujeres? P.V: Es algo justo y necesario y ahí tenemos que estar todas las que podamos permitírnoslo, todas las que no pueden que cuelguen un mandilón en la terraza que será agradecido. Recordemos que en todas las profesiones el papel de la mujer con la crisis se ha visto muy afectada, más en el mundo del entretenimiento donde algunas cadenas han desaparecidos. Yo soy una privilegiada, empecé en el mundo de la moda donde las mujeres siempre han cobrado más, en mi trabajo nunca he permitido cobrar menos que un presentador y siempre me lo han respetado. Eso no quiere decir que no vea lo que ha pasado en mi entorno, por supuesto que voy a ir a la manifestación y voy a ser activa en las redes sociales.

CH: ¿Personalmente cómo estás? P.V: Entusiasmada, con energías renovadas.

PAULA VAZQUEZ SIEMPRE HA SIDO MUY CELOSA DE SU INTIMIDAD POR LO QUE SE CONOCE MUY POCO SOBRE SUS PAREJAS Paula Vázquez siempre ha sido muy celosa de su intimidad por lo que se conoce poco sobre sus parejas aunque tampoco parece creer mucho en la vida en común, tal y como explicaba a finales del pasado año en el programa 'Sexo y etcétera' que presenta Lorena Berdún en Telemadrid "Vivir con alguien para toda la vida lo veo como una utopía. Me gustaría que me funcionara si algún día lo hago, pero no veo muy real lo de que 'hasta que la muerte nos separe'. Por lo menos, no es para mí".

Sin embargo no descarta ser madre ya que hace unos años, tomó la decisión de congelar sus óvulos para poder decidir si quería ser madre o no más adelante porque en ese momento no estaba preparada. Hoy tiene 43 y de momento no parece decidida aún.

La última vez que se le relacionó con alguien fue el pasado mes de septiembre cuando surgieron los rumores de relación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, algo que ella se tomó con sentido del humor grabando un vídeo con su padre en el que ironizaba sobre esta supuesta relación.