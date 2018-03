Penélope Cruz, ante el rodaje de 'Loving Pablo': "Me daba un poco de miedo"

Penélope Cruz y Javier Bardem han aterrizado en España y con ellos uno de los estrenos más esperados de la temporada, Loving Pablo. Esta es la primera película sobre la vida de Pablo Escobar contada desde la perspectiva de la periodista Virginia Vallejo, amante del narcotraficante y gran conocedora de todo lo que escondía este personaje.

Entre los que se dejaron ver en el photocall estuvieron Carlos Bardem y su pareja Cecilia Gessa, Belinda Washington, Irene Villa, Antonio Pagudo, Stany Coppet, Almudena Cid, Hiba Abouk, Marina Salas, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, Vanesa Romero, Carles Puyol y Vanesa Lorenzo y Norma Ruiz entre otros.

Por su parte, Penélope Cruz no dudó en hablar de cómo había vivido el rodaje y si había sido fácil despegarse de su papel en la película una vez fuera del set de rodaje: "Fácil sí porque hay una confianza, mucho apoyo, mucho respeto mutuo, pero dos personajes así yo me lo pensé un poco, me daba un poco de miedo pero luego miro atrás y no fue un rodaje desagradable ni tuvimos ningún problema. Fernando nos cuidó mucho, Fernando es amigo nuestro desde hace muchos años y nos cuidó mucho".

Además, nos habló de lo que significó el César de Honor que recogió de manos de Pedro Almodóvar: "Me enteré el día antes pero Pedro dijo cosas tan bonitas que se quedaron en mi corazón para siempre, en días así pueden quién piensan, en la gente que te ha ayudado, en la gente que ha confiado en ti, nombres como Bigas Luna, Fernando Trueba, Pedro, eso es lo que te viene a la cabeza en un día así".