Gustavo González muy celoso con el tonteo de María Lapiedra con Kiko Hernández

En este eterno culebrón que está siendo la relación extramatrimonial del colaborador de Telecinco Gustavo González con la ex actriz porno María Lapiedra, cada semana hay que ir echando mas leña al fuego para que no se consuma y así estirar la historia al menos hasta que aparezca una nueva que la sustituya.



Tras la grabación hace dos días de una conversación que mantenían Kiko Hernández y María Lapiedra durante la publicidad, y cebar la misma como la madre de todas las 'bombas' y que por ello la iban a emitir en cuatro entregas, este jueves tenía lugar un potente enfrentamiento entre el protagonista del culebrón, Gustavo González y el provocador Kiko Hernández con motivo de la emisión de la segunda 'bomba' de la conversación grabada, sgeún recoge Exclusivadigital.

Durante la conversación María Lapiedra decía a Kiko Hernández que si su novio Gustavo no la ha defendido cuando ha sido atacada por María Patiño, ella no tiene por que defenderle cuando Kiko Hernández le ataca. "¿Acaso me defendió Gustavo cuando Patiño me llamaba mentirosa? ¡No! Pues entonces yo no me voy a enfadar con Kiko porque le ataque a él. Yo soy ojo por ojo."



Kiko Hernández entonces decía a Lapiedra: "Y aparte yo te gusto"



A lo que la novia de Gustavo respondía: "¡Qué malo eres!"



Hernández volvía a la carga con el tema: "¿A que sí, ¿Quién te gusta más, Gustavo o yo?"



"No digas eso. ¡Que malo eres! No, pero hacemos buen equipo. Que risa!" respondía Lapiedra.

"Ya,ya..." decía Hernández añadiendo "Tú sales súper fotogénica en las fotos. Es alucinante"



Tras ver estás imágenes Gustavo se mostraba molesto, y no solo por el "tonteo" entre ellos si no por las palabras de María sobre las que dice que tendrá que hablar muy claro con ella antes de que este sábado parta rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes'



Además Kiko Hernández le metía un poquito más lo deditos diciéndole que siempre María ha tonteado con el, poniéndole 'ojitos'

