Pepe Navarro: "Mis hijos no se van a quedar en la calle"

El periodista sale al paso de las últimas informaciones sobre el difícil proceso de divorcio que está atravesando con Lorena Aznar. Al parecer, el asunto de la residencia familiar ha enturbiado la situación. Pepe, propietario de la vivienda, pretende que su ex mujer y los dos hijos del matrimonio abandonen el hogar. Para ello, le ha dado otras alternativas a su ex, quien las ha rechazado. Ante este panorama, el presentador ha recurrido a la Justicia para que medie en la propiedad de dicho inmueble, según recoge Informalia.

Así lo explica el propio Navarro: "Debido a que no hemos llegado a un punto de entendimiento entre nosotros, lo que he hecho ha sido solicitar una mediación legal para que, en última instancia, sea la Justicia la que decida lo que debe pasar con esa casa. Si se tiene que vender o si no, que ahí viene parte del desencuentro que en estos momentos mantenemos", asegura a la revista Corazón TVE.

