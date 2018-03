Raquel Mosquera dispuesta a arrasar en Supervivientes: "Quiero aguantar hasta la final"

A punto de poner rumbo a Honduras como concursante de Supervivientes, Raquel Mosquera se vuelca con su nuevo proyecto profesional junto a su pareja Isi, un restaurante en Móstoles. Aunque Raquel dejó claro que ella seguirá totalmente inmersa en su salón de belleza, lo cierto es que la peluquera también se atreve con la hostelería y es que está en uno de los mejores momentos de su vida.

Totalmente ilusionada y con las ganas de llegar a la final, Raquel reconoció que sus hijos serán su principal preocupación y es que serán ellos a las personas que más echará de menos cuando esté concursando. Felizmente enamorada de Isi, Raquel comentó que tiene ganas de dar un paso más en su relación y casarse aunque por el momento no tienen nada definido.

RAQUEL MOSQUERA INAUGURA UN NUEVO RESTAURANTE DIAS ANTES DE MARCHARSE A 'SUPERVIVIENTES' CHANCE: Nuevo negocio.

Raquel Mosquera: Sí, nuevo negocio. Manda huevos que montamos un restaurante y yo me voy a pasar hambre a Supervivientes. Es una faceta nueva, me hace mucha ilusión porque la comparto, lo hemos montado mi maridazo, yo le llamo así, su socio y primo y yo.

CH: ¿Contenta viendo el ambiente? R.M: La verdad es que me hace ilusión que también sea donde Isi tiene su pub, la discoteca, yo vengo mucho a Móstoles y tengo clientas del centro de belleza de hace años de Móstoles, que van a Las Rozas con lo cual ahora que montamos aquí el negocio les hace mucha ilusión.

CH: ¿Te veremos detrás de la barra? R.M: Una lo mismo plancha unos huevos que fríe unos pantalones. Detrás de la barra no sé porque hay un equipo pero venir aquí y echar una mano sí. Sobre todo estará más encima Isi y su primo, yo más del Centro de Belleza aunque vendré.

CH: ¿Cómo surgió la idea de montar un bar? R.M: El tema de lo que es un restaurante, más que un bar hay que decir que es un restaurante y va a ser casi todo a la brasa, pescado, carne, la especialidad va a ser esa, desde hace muchos años siempre me ha gustado el tema de restauración y a Isi también.

CH: Al igual que hay un pollo a la Pantoja habrá un pollo a la Mosquera.

R.M: No, pero habrá algún plato a la Mosquera, pero para verlo tenéis que venir y comer. Si Dios quiere y consigo llegar a la final o si gano, os digo que estaréis invitados porque haremos una gran fiesta aquí.

RAQUEL MOSQUERA: "OS VOY A DEMOSTRAR QUE SOY MAS FUERTE MENTAL QUE FISICAMENTE" CH: ¿Qué supone para ti ir a Supervivientes? R.M: Supone un reto más en mi vida, de esfuerzo no solo físico, también mental. Isi fue el que me apoyó y me dijo, si quieres, ve, si es uno de tus deseos ve, por mí no lo hagas, yo voy a estar aquí esperándote, cuidando a los niños y apoyándote en todo lo que haga falta. Fue dicho y hecho.

CH: Supervivientes es muy mental, ¿Cómo lo afrontas? R.M: Pues os lo voy a demostrar, os voy a demostrar que soy más fuerte mental que físicamente. Físicamente lo doy todo así que...

CH: ¿No te da un poquito de miedo porque ya entraste a otro reality y tuviste que salir a los pocos días? R.M: Sí, pero ahí metí la pata porque durante unos meses no me tomé una pastilla que me tenía que tomar y ahora fui muy bien preparada, con el informe del médico, me ha dado el visto bueno y me estoy cuidando muy bien. Por esa parte ya veréis que no habrá ningún problema.

RAQUEL MOSQUERA: "LA CONVIVENCIA NO ES LO MISMO QUE ESTAR UN RATITO, AUNQUE CONOZCA A ALGUNAS PERSONAS, ME PUEDO LLEVAR SORPRESAS" CH: ¿Cómo vas a ser como superviviente? R.M: Yo creo que voy a ser una buena superviviente porque soy una superviviente nata de la vida. Lo mismo puedo hacer cosas aparte de pescar, no quiero adelantar muchas cosas. A lo mejor me monto un adosado, peinar, las pruebas físicas y muchas más cosas que me callo que si no me adelanto y me cogen ideas.

CH: ¿Tienes algún compañero que pienses que puede ser complicado? R.M: Si me dices los que quedan a lo mejor te respondía. Los que van de momento no los conozco demasiado como para opinar. Como yo estoy cara al público desde que era muy jovencita ocurre que te llevas muchas sorpresas, la convivencia no es lo mismo que estar un ratito, aunque conozca a algunas personas, me puedo llevar sorpresas. No me adelanto a opinar, ya lo veréis.

CH: ¿Cómo eres cuando no comes, cuando estás cansada...? R.M: Buena pregunta, me habéis visto en otras facetas que cuando he tenido que sacar carácter lo he sacado. Mi carácter es desde la educación y el respeto. Sí que es verdad que no me he visto en unas circunstancias así de pasar hambre y tantas cosas.

CH: Y separarte de tus niños, tu marido.

R.M: Para mí ahora mismo lo peor es separarme de mis hijos sobre todo e intento no pensarlo mucho porque si no te vienes abajo. Yo me he mentalizado de que me voy cuando yo digo algo, yo doy la palabra de algo y me mentalizo, voy a por todas. Lo que más pena me da es dejar a mis niños, luego mi maridazo y la familia. Pero sinceramente lo más duro sin duda ninguna son los niños.

RAQUEL MOSQUERA: "PEDRO ES UN RECUERDO, HA SIDO MUY BONITO PERO QUIERO IR DEJANDO ESA ETAPA, QUIERO VIVIR EL PRESENTE" CH: Hay muchos momentos de pensar, de soledad* Acudirán a tu mente muchos momentos con Pedro.

R.M: Esos momentos son los que voy a evitar, los de pensar. Yo quiero decir que ahora mismo estoy viviendo una etapa de mi vida muy bonita, estoy serena, tranquila, ilusionada, con la persona que tengo a mi lado que es Isi, mi marido, mis niños, mi familia y son los que más echaría de menos. Pedro es un recuerdo, ha sido muy bonito pero quiero ir dejando esa etapa, quiero vivir el presente.

CH: Pero la no relación con Rocío Carrasco la tienes muy presente.

R.M: Yo siempre digo que no es por mi parte, yo por mi parte nunca cerré las puertas.

CH: Te hemos visto muy enfadada recordando cuando murió Pedro con el tema de la herencia, que sí recriminas la actitud de Rocío.

R.M: Hubo momentos que a mí se me preguntó por ello, si yo voy a un programa y se me pregunta, respondo, pero preferiría evitar hablar ahora de ella.

CH: Cuatro años de relación, es el momento de dar un paso más.

R.M: ¿Para? CH: Para casarte.

R.M: Pues mira lo dije hace poco en un programa que si Dios quiere es una de las cosas que queremos Isi y yo, a los dos nos gustaría mucho casarnos y además por la iglesia, nos hace mucha ilusión y por supuesto que lo vamos a hacer, no ponemos fecha pero no será dentro de mucho tiempo.

CH: Vas a venir morenísima, guapísima. Todos vienen muy delgados y muy guapos.

R.M: Yo que ya me voy sobradita de kilitos, si Dios quiere quiero aguantar hasta la final, luego todo lo que me sobra se irá.

CH: ¿Confías en llegar a la final? R.M: Si Dios quiere quiero aguantar hasta la final, si me da fuerzas físicas y mentalmente creo que con el apoyo y el cariño de la gente puedo llegar a al final.

RAQUEL MOSQUERA: "ME VAN A DEFENDER APARTE DE ISI, TAMBIEN MIS DOS HERMANAS" CH: ¿Quién te defiende? R.M: No solo el apoyo de la gente, también vuestro apoyo. Pues me van a defender aparte de Isi, también mis dos hermanas. Tengo dos hermanos chicos y dos chicas, son cuatro y yo cinco. Van a ir las dos chicas, la mayor y la pequeña. Sus nombres son María Jesús y Silvia.

CH: ¿A día de hoy tomas medicación? R.M: Sí, yo lo he dicho siempre. Yo tomo medicamento que precisamente es para mantenerme tan cual como me veis, ni eufórica ni con depresión. Eso es lo que tomo, el médico tiene su informe y se lo ha dado a la productora desde el primer moderno.