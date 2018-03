El Chatarrero habla del jovencito con el que sale su ex, Carmen Martínez Bordiú

Luis Miguel Rodríguez acudió este domingo a la corrida de toros de Illescas solo, sin la compañía de la había sido su novia y acompañante a este acto en los últimos años, Carmen Martínez Bordiú (67), de viaje en Australia con su joven novio. El Chatarrero ha tirado de sentido del humor para hablar del nuevo amor de su ex: "Se ha buscado a uno más nuevo", ha dicho entre risas.

El empresario de 62 años ha asegurado que mantiene una excelente relación con la futura duquesa de Franco: "Me llevo muy bien con María del Carmen, es una crack de tía. Yo la quiero mucho y la protejo lo que haga falta". Eso sí, todavía no conoce a su nuevo churri: "Mira que le insisto en que me lo presente, tengo ganas de conocerlo. Insisto e insisto y no quiere presentármelo". Y afirma entre risas: "Se ha buscado uno más nuevo que yo, voy a tener que volver con ella", según recoge Informalia.

El Chatarrero afirma que ahora disfruta de la soledad y que no hay mujer que ocupe su corazón en estos momentos: "Estoy bien, pero no me quiere nadie. Estoy solo", ha dicho en una entrevista concedida a El Español. Por ello se refugia en los amigos y en sus hijas, a las que mete prisa para tener descendencia: "me gustaría ser abuelo. Estoy esperando a ver si mis hijas se deciden. Tengo dos muchachas, a ver si me dan esa alegría. Cuanto más seamos en la familia mejor".

VÍDEO DESTACADO: Carmen Martínez-Bordiú: "El ducado de Franco se queda así"