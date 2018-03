La hija de Bigote Arrocet pasó olímpicamente de Terelu y Carmen Borrego, y solo quiso conocer a Mª Teresa Campos

Ya hace más de un mes que Las Campos regresaron de su viaje a Chile donde fueron para granar una nueva entrega de su reality show 'Las Campos' y ahora empiezan a darse a conocer algunos detalles de su estancia en el país andino.



Según recoge el portal OK Diario, Gabriela Arrocet, hija del humorista con su primera esposa Gabriela Velasco, no quiso conocer personalmente a Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego, reuniéndose solo con María Teresa Campos, cuyas imágenes podremos ver si no lo modifican, durante la emisión del programa, el cual aún no tiene fecha prevista, según recoge Exclusivadigital.



Carmen Borrego ha querido quitar importancia al desplante afirmando: "Nosotras no la hemos conocido porque estábamos grabando en otro sitio. Hemos conocido a la hermana de Edmundo y a su sobrino, pero a su hija no".

