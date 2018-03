La hija de Chiquetete: "Gahona es mentirosa, acaparadora y con ganas de fama"

La verdad es que Rocío no tuvo palabras agradables sobre Gahona, a la que definió acaparadora, mentirosa y que los focos de los platos de televisión le han cambiado por completo, asegurando además que no va a permitir que le aleje de su padre.



La hija de Chiquetete contó a Jorge Javiér Vázquez el primer encontronazo que tuvo con la pareja (recordemos que no están casados) de su padre. Al parecer, Gahona provocó una pelea entre hija y padre. Rocío increpó a Gahona diciéndole directamente: "No voy a permitir que me alejes de mi padre", según recoge Exclusivadigital.



Rocío asegúro también que su padre tiene miedo a Carmen Gahona y que, aunque ella tiene otro concepto del cariño, no piensa en cualquier caso que la pareja del cantante lo trate mal, añadiendo que cuando empezó la relación con su padre le gustaba mucho Carmen pero que los focos han provocado un gran cambio en Gahona



Además, Cortés comentó que hace más de tres meses que no ve a su padre pero que nunca ha perdido el contacto con él añadiendo aunque siempre "lo he visto a escondidas



Durante la entrevista, la hija de Chiquete no quiso hablar sobre Raquel Bollo pero ha afirmado que la sevillana no quería que su padre le pasara la manutención ni a ella ni a su hermana, pero Rocío contó que muchos proyectos profesionales se han visto truncados por culpa de la colaboradora de 'Viva la vida".



Obviamente habló de su abuela, fallecida recientemente, y la no buena relación que mantenía ésta con Carmen Gahona, afirmando que su abuela repartió las joyas entre sus nietos antes de morir. A ella le regaló varios cordones de oro y una medalla de la virgen del Rocío para que no se las quedara Carmen Gahona.

