Lara Álvarez : "Soy muy inconformista en el amor"

La periodista ha desvelado algunos de sus secretos mejor guardados este domingo junto a Jesús Calleja, a quien le ha confesado por qué que se entrega por completo en el amor: "Creo que las segundas partes en las relaciones no son buenas. Yo me involucro mucho y cuando no encuentro solución a los problemas, dejo la relación. Sufro mucho cuando se rompe, porque yo no quiero de mentira. Sufro muchísimo porque me entrego mucho", ha confesado antes de partir una vez más hacia Honduras para presentar Supervivientes los próximos tres meses.

Fernando Alonso, Sergio Ramos, Román Mosteiro... Son algunos de los hombres que han pasado por la vida y el corazón de Lara Álvarez (31), pero ninguno ha llegado a buen puerto: "No me cierro al amor real, pero soy muy inconformista", ha confesado la guapa asturiana este domingo a Jesús Calleja, con quien viajó hasta el desierto de Tijuana para convertirse en una auténtica vaquera, según recoge Informalia.

Eso sí, ella no renuncia a encontrar al amor de su vida y al padre de sus hijos, una de sus asignaturas pendientes: "Me encantaría ser madre, pero me cuesta encontrar a la persona adecuada. La maternidad no es una broma, por eso necesito encontrar a la persona que me de la tranquilidad para que, pase lo que pase en nuestra relación, pueda ser un buen padre".

