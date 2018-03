Cameron Diaz se retira del cine

Cameron Díaz, se retira del cine. Al menos eso es lo que ha afirmado su íntima amiga Selma Blair.



La protagonista de 'Algo pasa con Mary' parece que ha decidido terminar con su carrera como actriz. "El otro día estuve comiendo con ella y recordamos cuando la película 'La cosa más dulce', donde ambas coincidieron, y comenté que me gustaría hacer una secuela, pero Cameron se ha retirado del cine", dijo Blair a lo que añadió: "No necesita hacer más películas. Tiene una vida muy buena y no sé qué tendría que ocurrir para que vuelva. Es feliz", según recoge Exclusivadigital.



Cameron Díaz habría decidido centrarse en su vida personal y dedicarse por completo a su marido, el músico Benji Madden, al que conoció en el 2008 y con el que contrajo matrimonio en enero de 2015.



Además, un embarazo podría ser otro de los motivos que han llevado a la actriz a tomar esta decisión. Según algunos medios estadounidenses la pareja habría decidido ampliar la familia. Unas imágenes publicadas hace poco hacían saltar las sensores informativos. En ellas se podía ver a la actriz, de 45 años, con un vestido ancho que podría ocultar el que sería su primer embarazo.



"Quedarse embarazada ha sido un proceso largo y complicado", afirmó una fuente a la revista 'In Touch'. Por el momento, la protagonista no ha confirmado ni ha desmentido esta información, pero de ser verdad, el bebé nacería este año.

