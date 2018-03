Javier Bardem manda todo su apoyo a la familia del pequeño Gabriel: "Es un suceso terrible"

Javier Bardem ha acudido este lunes a la XXVII edición de los Premios Unión de Actores y Actrices. Nuestro actor más internacional, ha asegurado que el estreno de su nueva película Loving Pablo, ha ido muy bien en los cines y ha querido desvelar los nuevos proyectos profesionales que tiene en mente.

Para Bardem, es todo un honor recibir un premio de este calibre porque son los propios compañeros los que escogen quienes serán galardonados. Además, tampoco se ha olvidado del pequeño Gabriel, y ha querido mandar todo su apoyo a la familia "a la familia que estará destrozada".

CHANCE: Premios importantes porque es como estar en familia, que te nominen tus compañeros y amigos debe de ser maravilloso.

Javier Bardem: Sí, se dice siempre pero es verdad. Que tus compañeros digan nos ha gustado lo que has hecho, eso anima mucho a seguir haciéndolo mejor. No porque uno desconfíe de los compañeros, es porque es muy difícil llegar hasta aquí, que te acepten y te den un abrazo como este es muy bonito, ayuda a la película que es lo importante. Aquí estamos para promocionar las películas y que la gente sepa que hay películas en los cines.

CH: El primer fin de semana no ha ido nada mal.

J.V: Ha ido muy bien, ha sido el tercer estreno por copia, hay otras que han hecho más pero tenían más cines pero la gente ha acudido a ver esta película, ha ido mucha gente, nos hace muy felices porque es el último y único objetivo.

CH: ¿Proyectos? J.V: Estrenarla en el resto del mundo ahora. A Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos... Bueno, por eso se tardó tanto en estrenar porque tenían que poner de acuerdo muchos distribuidores.

CH: ¿Película en España cuándo? J.V: Ya está hecha, es una película española y no sé, sé que Cannes está interesada en verla pero yo no lo he visto, tengo muchas ganas, es una película española, en español y sobre España. Es increíble como un director como él se atreva a ir a un país extranjero a contar una historia extranjera y estoy seguro de que ha hecho una historia maravillosa.

CH: Hoy es un día de celebración pero no nos olvidamos del trágico suceso de Gabriel.

J.V: Eso que es terrible no es una cosa para hablar en una alfombra roja. Es un suceso terrible y desde aquí todo el apoyo a la familia que estará destrozada.