Fran Rivera habla de su sobrino Cayetano y desvela sus ganas de volver a ser padre

De lo más feliz por el buen momento que está viviendo su hermano Cayetano, Fran Rivera acudió a la fiesta organizada por Atresmedia y se mostró muy orgulloso como tío del pequeño Cayetano y es que, como él mismo confesó, tenían ganas de que llegara otro chico a la familia. Además ha asegurado que su hija, la pequeña Carmen, está encantada con la llegada de su primito y que le gustaría "darle un hermanito de su edad".

CHANCE: Felicidades por el sobrino.

Fran Rivera: Muchas gracias, estamos encantados, felices, sobre todo ver a Cayetano y a Eva cómo están, como locos, la verdad es que sí, muy contentos.

CH: El tío orgulloso que subió la foto.

F.R: Bueno, es que es un niño además. La verdad es que sí, estoy como loco, voy a ser el tío que lo va a malcriar.

FRAN RIVERA: "A MI ME ENCANTAN LOS NIÑOS, CARMEN ESTA COMO LOCA CON SU PRIMO CAYETANO" CH: Teníais ganas de un niño. Ya tocaba.

F.R: Ya había, mi hermano Kiko tiene un niño también. Sobre todo que Cayetano tenga un hijo suyo, que sienta lo que es, es muy especial, yo estoy feliz.

CH: La casa llena de niños.

F.R: A mí me encantan, Carmen está como loca con su primo Cayetano, le ha hecho dibujos y todo. Me dice vamos a ver a mi primo Cayetano.

CH: ¿Lo ha visto ya? F.R: Sí, claro, lo vio el otro día. Hemos ido a verlo pero justo fueron al hospital y bueno. Amenazamos con volver en breves.

CH: Lo habéis notado muy primerizo, como todos.

F.R: Está genial, más gracioso. Dice el otro día voy a coger a mi hijo e iba y lo cogía y se sentaba y no podía ni moverse. Decía Kiko ráscame que no me puedo mover.

CH: ¿Le has dado algún consejo de padre? F.R: Que duerma cuando duerme el niño si no va a dormir muy poco.

CH: ¿Lo has visto llorar de emoción? F.R: No, eso no le he visto todavía, pero cualquier día llorará. Un hijo, los que tenemos hijos, lo sabemos, eso es el amor más absoluto que existe.

FRAN RIVERA: "CARMEN TIENE DOS Y TANA 18, HAY QUE DARLE UN HERMANITO DE SU EDAD" CH: ¿A quién se parece? F.R: Has ido a preguntar al menos indicado, veo a todos los bebés iguales, al menos indicado para eso. Ni idea. Pero vamos a otro bebé. Chiquitito, muy largo, es muy largo y los padres son guapos, así que feo no puede salir.

CH: Sería raro.

F.R: Sería muy raro. Los padres son muy guapos los dos así que guapo saldrá seguro.

CH: ¿Y otro primito? F.R: Todo se andará, sí hombre. Con su hermana mira la de años que se lleva, Carmen tiene dos y Tana 18, hay que darle un hermanito de su edad.

CH: ¿Sabes si Julián le ha felicitado? F.R: No tengo ni idea. Eso preguntarle a Cayetano y a Julián, no tengo ni idea.

CH: ¿Tú has tenido felicitación como tío? F.R: No, yo no, tampoco...

CH: Se decía que ibais a poder recuperar por fin algo de vuestro padre.

F.R: Eso es mentira, no sé quién se ha inventado eso pero es una mentira de las gordas.

CH: Igual tu hermano Kiko hace de intermediario.

F.R: Sí, encantado de hablar con vosotros siempre