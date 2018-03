Laura Ponte habla sobre su relación con Pedro Letai

Carmen Jordá, Lulú Figueroa y Laura Ponte son las nuevas embajadoras de Gloria Ortiz. Laura, radiante de felicidad en el terreno personal junto a Pedro Letai, quiso decirnos qué le aporta esta historia de amor en su día a día.

CHANCE: Laura, ¿Tu día a día? Laura Ponte: Mira me levanto por la mañana me pongo a dibujar en el desayuno, me levanto temprano a las ochos y me voy al taller y estoy desde las 10 que abre el taller hasta las 8 y me voy a casa y ya.

L.P: Bien, yo nunca he dejado de hacer cosas, tampoco pienso en levantar una marca, pienso en hacer cosas, no en posicionarme y de momento en este caso que estoy haciendo novias estoy muy ilusionada.

CH: ¿Cuál es tu tipo de clientas? L.P: De todo, tengo una niña de 20 años que va con un traje de princesa, tengo otra casi de 40, tengo una madre, cada una es un mundo.

CH: Y trabajando con novias, no has sentido tú la llamada del altar.

L.P: Ya tuve la llamada, ya me llamaron al altar ya fui... No, me gusta, me hace ilusión.

CH: ¿Tú llevas tus trajes? L.P: No, todavía no, a lo mejor ahora que tengo una boda, pero como tengo tanto armario tiro de eso.

CH: En estos momentos de tu vida ¿Pedro qué te aporta? L.P: Tranquilidad, responsabilidad.

CH: ¿Es buen momento sentimental el que pasas ahora? L.P: Sí, siempre estoy en un buen momento, cada uno ha sido distiendo y especial y yo no me arrepiento nunca de nada.

CH: Fuiste a 'Maestros de la costura' ¿qué tal?.

L.P: Me lo pase muy bien, al principio estaba muy tranquila pero luego me puse mas nerviosa, pero el equipo y los concursantes muy simpáticos.

CH: ¿Te gustaría ser juez de un programa así de moda? L.P: No, lo paso muy mal no podría decirle a alguien lo hace mal.