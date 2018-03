Tamara Falcó deja con el culo al aire a su hermano Enrique Iglesias

Tamara Falcó invitaba a su casa, bueno a la de su madre Isabel Preyler, a Bertín Osborne para ser entrevistada en 'Mi casa es la tuya'. Por primera vez se abrían a las cámaras de televisión las puertas de 'Villa Meona', como se bautizó popularmente, por el número de baños que tiene, la mansión que tiene Isabel Preysler en la elitista zona de Puerta de Hierro en Madrid



Tamara Falcó, a quien mucho catalogarán de pija y no sin razón, es así, tal cual la vemos. No tiene dobles, su a veces inconsciente desparpajo te puede dejar boquiabierto, según recoge Exclusivadigital.



La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó habló sin ningún tapujo de su vida, sus amores, su madre y su familia. La frescura y candidez de Tamara nos dejaba muchos momentos en los que incuso Bertín se ha reído muchísimo. Las amigas de Tamara; Andie, Anita, Aline y Casilda también han acompañado a Bertín durante la comida.



Tamara, fiel a su sentido del humor y a su inocencia, relató lo gamberro que era su hermano Enrique cuando eran pequeños y cuando éste comenzó a cantar canciones de amor, Tamara dice que se desesperaba: "Mis amigas estaban locas con él y yo gritaba ‘¡mentira, es todo mentira, España. Es un gamberro absoluto!"



También contó que no siempre ha sido tan creyente, de hecho afirmó que antes solo le faltaba tener "los cuernos y el rabo". Cuenta que creció en un ambiente ateo pero que, en una ocasión, fue a visitar a su padre al campo y se acercó a una tienda para comprar algo que leer durante su estancia veraniega allí. Se encontró con la Biblia iluminada en la estantería del establecimiento. Empezó a leerla y a rezar y a aumentar su curiosidad, así hasta que incluso se planteó ser monja. Pero no sólo ella, su amiga Andie, también quiso hacerse monja pero no les dejaron.



La hija de Isabel Preysler cómo fue de estudiante, así como algunas anécdotas que tuvo con su madre. En una ocasión le dijo que quería tomarse un año sabático y su madre se negó por completo: "¿Quién te lo va a pagar?. A continuación, se puso a estudiar Comunicación en Estados Unidos, pero su sorpresa llegó cuando se puso a realizar unas prácticas en Inditex y descubre que el diseño le encanta.



Tamara intentó dejar comunicación y estudiar diseño pero su madre, Isabel Preysler, fue tajante: "Muy bien, pero tú acabas comunicación y luego ya te dedicas al diseño y a lo que quieras".



También habló de la genética familiar. Por parte de madre dice que es una genética perfecta, es más, afirmó que si viéramos a su abuela materna nos daríamos cuenta de lo buena que es: "Mi madre se forra a comer, pero tiene una genética perfecta". En cambio, su padre dice que no tiene tan buena genética y que ella ha salido un poco mezcla de las dos.



Tamara es hija de Carlos Falcó, marqués de Griñón, pero por la vida de Isabel Preysler ha habido más hombres. Julio Iglesias y Miguel Boyer completan la figura paterna de Tamara, pues de todos habló con mucho cariño.

VÍDEO DESTACADO: Tamara Falcó cuenta que no ha adelgazado lo suficiente