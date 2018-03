¿Sabes quiénes son los famosos con mayor inteligencia?

En el mundo son millones las personas que cumplen este requisito y pueden ser considerados superdotados, aunque no existe un cálculo fiable sobre el número total porque muchas personas no saben y probablemente no sabrán jamás que son superdotados.

Aproximadamente se calcula que un 2% de la población mundial entra dentro de esta categoría.

Entre ellos, lógicamente, se encuentran también muchos famosos, ´celebrities´ que cuenta con un coeficiente intelectual muy superior a la media y que por tanto pueden ser considerados como superdotados, pese a que en algunos casos esta catalogación puede resultar sorprendente, según recoge Diarioinformacion.

Es el caso, por ejemplo, de Paris Hilton. En el imaginario popular, probablemente la heredera del imperio hotelero no se incluiría dentro del grupo de personas que brillan con luz propia por sus dotes intelectuales, pero lo cierto es que Hilton se sometió en su día a un test de coeficiente intelectual que le otorgó una puntuación global de 135 puntos.

El mismo resultado lo obtuvo también la actriz Nicole Kidman, una de las actrices de Hollywood que más brillan por su inteligencia. Claro que no es la única en la meca del cine cuyas capacidades intelectuales superan a las de la media.

El caso más destacado es el de Sharon Stone, cuyo coeficiente intelectual se sitúa cerca de los 150 puntos.

Esta capacidad le permitió comenzar sus estudios universitarios en la Universidad de Edinboro (Pennsylvania), donde cursó una Licenciatura en Literatura y Bellas Artes, cuando solo tenía 15 años.

La actriz anunció ya hace varios años su pertenencia al grupo Mensa, una asociación internacional de personas superdotadas.

Esta organización agrupa a 110.000 socios en los cinco continentes y el único requisito para pertenecer a ella es obtener, en una prueba de inteligencia acreditada, una puntuación por encima del 98% de la población general. Quien también pertenece a este grupo es la exactriz de cine porno Asia Carrera, con un CI parecido al de Sharon Stone.

Otro famoso del mundo del cine con una inteligencia muy superior a la media es Quentin Tarantino, cuyo coeficiente intelectual se sitúa, según varias fuentes, en los 160 puntos, un nivel parecido al que ostentan también James Woods y Dolph Lundgren.

Algo menor (alrededor de 140 puntos) es el nivel de inteligencia de otros superdotados del séptimo arte como Steve Martin, Arnold Schwarzenegger, Natalie Portman y Geena Davis.

También el mundo de la música cuenta entre sus filas con varias ´celebrities´ superdotadas, con Madonna y Shakira como ´cabezas visibles´ de los más inteligentes dentro de este sector.

Por su parte, el científico Stephen Hawking cuenta con un coeficiente intelectual de 160 puntos, cifra parecida a la que ostentan otros famosos como Bill Gates y a la que ostentaba Albert Einstein.

Algo menos tiene Bill Clinton, mientras que en un nivel todavía superior se colocan otras personalidades como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y los ajedrecistas Bobby Fischer y Gari Kaspárov.

También en España contamos con nuestros propios famosos superdotados. Destaca especialmente el caso de Miki Nadal, unos de los 1.500 ciudadanos de nuestro país que son miembros de la organización Mensa.

Todos ellos, sin embargo, están muy lejos de la puntuación obtenida por la columnista, escritora, conferenciante, literata y novelista norteamericana Marilyn vos Savant, catalogada en el Libro Guinnes de los Récords como la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo (228 puntos).

