Tania Llasera vive su peor momento

La presentadora ha desvelado que está viviendo unas semanas complicadas y que ha visitado a un psicólogo para superar este bajón anímico: "La maternidad tiene sus luces y sus sombras".

Tania Llasera está al límite de sus fuerzas. A sus 38 años ha sido madre de dos niños en apenas dos años y su vida ha dado un giro tan grande que no ha sido capaz de digerirlo todavía. Ella misma lo ha desvelado en las redes sociales: "No estoy en un buen momento. Llevo tiempo notándolo así que hoy me he ido al psicólogo para intentar encontrar una explicación a por qué estoy siempre tan irascible", ha contado. "He llorado mucho, como si no hubiera un mañana, pero la charla me ha ayudado a entender muchas cosas", según recoge Informalia.

La presentadora ha llegado a la conclusión de que, además de tener que asumir muchas más responsabilidades y preocupaciones por el hecho de ser madre, se siente culpable en ocasiones: "Tengo mala conciencia por haber tenido a Lucía en la semana 39 por culpa del trabajo. Después tuvo la bronquiolitis y los días en el hospital me dejaron un poso de preocupación y miedo que no he sabido gestionar".

