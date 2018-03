Este hombre se hace pasar por Homer Simpson para evitar una multa

Tirar de ingenio para evitar una multa es algo que todos han pensado hacer en alguna ocasión. Burlar a la autoridad de alguna forma y salir airoso parece el objetivo de algunos que, con excusas o artimañas como un carné falso, buscan eludir su responsabilidad. A veces, sin embargo, el truco pasa de castaño oscuro y ni todo el humor y la guasa pueden salvar al timador. Como en el caso de este hombre, que trató hacerse pasar por un personaje muy entrañable: Homer Simpson.

Así lo relataba la policía de la región de Thames Valley, la mayor fuerza policial no metropolitana de Inglaterra y Gales, en su cuenta de Twitter. Tal y como relatan, una agente del cuerpo de policía de carreteras paró a un conductor en la localidad de Milton Keynes, entre Londres y Northhampton. “Cuando ella trató de identificar al conductor, lo que se encontró fue esto...”, según recoge La Vanguardia.

En carné de conducir del conductor no aparecía su cara, a no ser que el fuera el padre de Bart, Lisa y Maggie y estuviera casado con Marge. No, no era Homer Simpson, pero sí aparecía su foto, su nombre y su firma en la licencia.

