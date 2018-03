Esta publicación de Jesús Calleja preocupa mucho a sus seguidores

El televisivo Jesús Calleja ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación que muchos han considerado como "triste".

El presentador de Planeta Calleja (Cuatro) ha compartido una foto de un bonito paisaje con un amplio texto, según recoge Álvaro Palazón en ElHuffPost:

"Hay días en los que cuesta más recargar fuerzas y encontrar motivación; aun así yo no soy de los de conformarse, así que siempre ando poniéndome retos nuevos... Ir a la montaña siempre es uno... así que me fui a las Sierras de Paramera y Serrota!! Que además de ser alucinantes, me inspiran y uno sale renovado!".