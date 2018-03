Ana Guerra de OT saca las uñas por su novio tras ser tachado de machista

Alfred, Miriam, Roi, Ana Guerra, Aitana y Cepeda han acudido este viernes 23 demarzo de 2018 a la presentación del nuevo Citroën C3 Aircross. Allí, los triunfitos han hablado con Informalia y Ana ha aprovechado la ocasión para defender a su novio Jadel tras ser criticado de machista por su nueva canción.

"El problema es que las redes son un coñazo. Qué quieres que te diga. Su canción me parece maravillosa. Yo me la pongo mucho para bailar. No es para nada machista. Animo a todo aquel que lo piense que vuelva a escucharla porque es genial", ha declarado la cantante canaria, que se ha acordado de su compañera Mimi, quien públicamente y a través de Twitter sacó la cara por él, según recoge Informalia.

La artista también ha hablado sobre sus proyectos musicales: "Estoy recibiendo muchas canciones y tengo sesiones de composición. A pesar del poco tiempo que tenemos estamos intentando hacerlo todo lo mejor posible, con calma también para que todo salga bien. Me están dando mucha libertad a la hora de elegir los caminos de mi carrera, algo que le agradezco a Universal Music. Cosa que no me gusta, cosa que digo que no hago. El estilo en el que estoy trabajando no es ni puramente urbano ni puramente latino. Es algo movidito y que tiene un mensaje detrás".

VÍDEO DESTACADO: La desagradable Noemí Galera abronca injustamente a Aitana y Ana Guerra por criticar el reggaetón