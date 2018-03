Paula Echevarría no lo puede decir más claro: "Yo no he vendido nada"

La actriz se desmarca de la exclusiva que ha negociado su marido y que incluía, además de una entrevista, el comunicado de divorcio firmado por las dos partes a cambio de 240.000 euros. Todos para el cántabro, porque ella ha dejado claro que ése no es su estilo: "Yo no he vendido nada".

Paula Echevarría (40) ha hablado con la revista Corazón TVE para dejar claro que no percibirá ni un euro por la publicación en exclusiva de su comunicado de divorcio. Lo cobrará íntegramente su ya ex marido, David Bustamante (35), que además concederá una entrevista con posado incluido de la que ya se ha publicado un adelanto: "Yo he sido muy generoso con Paula, por eso nos hemos entendido tan bien", según recoge Informalia.

La actriz aterrizó este jueves 22 de marzo de 2018, en el aeropuerto de Madrid Barajas con una amplia sonrisa tras su viaje por Estados Unidos y México y expresó su deseo de la que presión mediática sobre ella se suavice: "Espero que, a partir de ahora, todo se tranquilice". Envuelta en una nube de fotógrafos, añadió: "No tengo nada más que decir, ya he mandado un comunicado".

VÍDEO DESTACADO: Paula Echevarría y Miguel Torres