Supervivientes 2018: destierros, abandono de plató y una traición

Cumplidos los 10 días de concurso las amistades que parecían indestructibles comienzan a flaquear, y es que en la isla el tiempo pasa muy despacio, los concursantes no tienen otro entretenimiento que no sea hablar...

Saray y María Jesús habían hecho piña en el lado salvaje, eran uña y carne, compartiendo confidencias y risas. Pero no todo es oro lo que reluce, María Jesús, anoche, valoró a su hasta entonces amiga como la peor superviviente de su grupo e incluso la peor compañera.

La nominación no le ha sentado nada bien a la sevillana, ya que lo ha visto como una traición en toda regla. María Jesús ha afirmado que Saray tiene como propósito liar broncas en la isla, dejando a un lado la superviviencia y aumentando las tensiones en el concurso. El resto de sus compañeros se acercaban bastante al pensamiento de la exmiss, ya que Saray ha recibido cuatro votos que la han mandado directamente al destierro.

Una buena noticia para Melissa, ya no va a vivir sola en El Mirador, Saray va a ser su nueva compañera, pero por si fuera poco una tercera superviviente se une al grupo. Sofía ha sido nombrada por el lado civilizado como la peor superviviente, por lo que ha recibidio el mismo castigo que su compañera. Ambas van a vivir junto a Melissa en El Mirado, una plataforma que se eleva sobre la arena de la playa de la que solo pueden bajar durante las horas de sol y las tres concursantes encadenadas.

Sofía se está convirtiendo en la verdadera protagonista de la edición, no solo por sus problemas en la conviviencia, catalogada por sus compañeros como una egoísta, sino por las repercusiones que tienen sus palabras en plató. No olvidemos que Alejandro Albalá es el novio y defensor de Sofía, pero para la ganadora de Gran Hermano la palabra novio le viene grande.

En un paseo por la orilla del mar con Isabel, Sofía ha confesado que tiene muchas ganas de ver a Logan pero no sabe si en calidad de amigo o de algo más... Estas palabras han terminado con la paciencia de Alejandro y no ha dudado en abanodar el plató de Conexión Honduras tras ver estas duras imágenes.

Tras recuperar la calma, ha vuelto a plató y ha explicado que no solo tiene que soportar las críticas que está recibiendo tanto por defender a Sofía como por no hacerlo todo lo bien que se esperar, también su novia parece haberse olvidado de él y no le ha mandado ni un solo mensaje en el que le diera las gracias o simplemente le dedicara algunas palabras de cariño.

Viendo todo este culebrón estaremos antentos a cómo pasan los próximos días en Cayos Cochinos.

Mientras una relación pende de un hilo, Alberto Isla se derrumba al pensar que algo puede estar pasando fuera con Isa Pantoja. En las nominaciones del jueves, Alberto se quedó pensativo al hablar con Jorge Javier sobre su relación con Chabelita.

El tiene seguro que es la mujer de su vida y que no la va a fallar nunca, pero los días pasan y no tener noticias del exterior hacen dudar a cualquiera. Tranquilo Alberto que Isa no falta a su cita en el plató para defenderte.