Paz Padilla llora al ver a José María Carrascal presentar Sálvame...

Hoy el programa de Sálvame ha comenzado bien diferente... y es que no lo ha comenzado presentando ni Carlota Corredera, ni Jorge Javier Vázquez ni cuanto menos Paz Padilla... Pero, ¿qué ha pasado en el programa de Telecinco para que se salten a sus vacas gordas? Pues nada más y nada menos que el mítico periodista de toda la vida, José María Carrascal, ese que todos recordaremos por su forma de hablar y sí, claro que sí, por sus corbatas...

El programa de la cadena de Mediaset ha tenido la gentileza y sobre todo el honor, de que abriera el día de hoy, el programa Carrascal. A sus 87 años de edad, el que ha sido y es una de las grandes figuras del periodismo nacional y que tantos años ha pasado al otro lado del Atlántico desde Nueva York narrando y narrando noticias, ha abierto un programa que nada tiene que ver con la televisión que él hizo.

Lo curioso ha sido como se ha emocionado Paz Padilla, que estaba entre bambalinas. Padilla, no podía evitar dejar correr por sus mejillas unas lágrimas de lo más sentidas.

José María Carrascal se sienta hoy en el programa también para presentar su nuevo libro que versa sobre como afrontar la jubilación, Todavía puedo (Editorial Espasa, 2018). Este no es el primer libro del periodista que trata sobre este asunto ya que en el 2011 publicaba un libro sobre cómo preparar la jubilación, Jubilación para Dummies que tuvo un gran éxito. Este promete serlo de nuevo. En ambos, él relata que no hay que estar parado sino activos. A camino entre Nueva York y España, sigue viviendo en su apartamento de Queens de cuando trabajaba para televisión y no dudaba en contar que pasea y pasea mucho...

Carrascal está estupendo y nadie diría que tiene 87 años porque ha aparecido estupendo. Jose María, ¡cuéntanos el truco!