Aramis Fuster: "Estoy en peligro de muerte, lo anuncio por si me pasa algo"

Después de que pasaran los días y que no hubiese noticias, Cazamariposas logró ponerse en contacto con ella. Con la voz entrecortada, Aramís intentaba explicarse cómo se encontraba: "Estoy, estoy...".

Aramís, que se encuentra viviendo en Marbella, se negaba a dar más explicaciones: "Ni puedo, ni quiero, porque, ya te he dicho, estaría firmando mi sentencia de muerte". A continuación, la reportera le sugiere que denuncie la situación, algo que también se niega a hacer: "Tendría que salir a la calle y no lo puedo hacer. No puedo abrir la puerta de mi casa porque no sé quien está llamando".

"No hay ninguna opción para superarlo y no tiene nada que ver con nada espiritual. Ya me gustaría que fuera espiritual. Desgraciadamente es mundano", afirma la vidente, que se declara superdotada: "Con mi 146 de cociente intelectual, si yo no he encontrado la solución es que no al tiene".

Aramis Fuster, ese personaje de difícil calificación o definición entre bruja, vidente y friki, ha alarmado a sus seguidores publicando este inquietante mensaje: en su cuenta de Facebook : "Estoy en peligro de muerte, lo anuncio por si me pasa algo".

Recodemos que hace algunos meses Aramis pasó por Telecinco para contar, en 'Sábado Deluxe', entre otras cosas que había compartido amante con Lady Di, según recoge Exclusivadigital.

¿Qué está queriendo decir la vidente con este aviso? ¿Ha recibido amenazas de alguien que quiere acabar con con su vida ? Esperemos que solo sea un artificio mas de Aramis

VÍDEO DESTACADO: Un testigo de la muerte de Lady Di rompe el silencio