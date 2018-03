Carlos Latre se divorció después de 11 años de matrimonio y se ha vuelvo a rejuntar, a probar de nuevo

Carlos Latre lleva 20 años ya entre nosotros. Se ha convertido en uno más entre nosotros y tan pronto le vemos en la radio, como en Tú Cara me suena, como presentando un programa para niños de corte familiar como Boca Zas!.

El humorista se encuentra inmerso preparando un nuevo show y además saca tiempo para momentos como este, montarse en un coche con unas familias e ir imitando a los personajes que le pidan.

Divertido y muy comprometido, se define o le definen como el propio coche que apadrinaba: atrevido, simpático, divertido, amable y con mucho rollo* Allí hizo las delicias de niños y mayores como "padrino del lanzamiento del nuevo Citroën C4 Cactus".

Pero, a veces no todo es humor en la vida, y Carlos Latre y su mujer con la que trabaja desde hace años, ponían punto y final a su matrimonio después de once años poco antes de verano de 2015 aunque decidieron seguir trabajando juntos, algo poco común, en la productora que tenían juntos Ertal.

La pareja, con una hija de once años, Candela, se reconciliaba casi dos años después y no pueden estar más felices.

"Estoy felizmente con mi mujer, nos hemos reconciliado, todo maravilloso, estoy feliz y enamorado" comentaba en los Premios Platino de 2017. Y es que las segundas oportunidades existen superando el desgaste de pareja del que tanto se habla en la actualidad.

P: Citroën este proyecto.

CL: De pronto me llamaron para ser prescriptor y muy feliz, porque me dijeron que el coche es un poco el rollo que tienes tú. Un coche familiar, es un coche divertido, un coche simpático, un coche confortable, amable, nos das mucho el rollo de Citroën... Y dije, ¡qué ilusión! Es una manera de promocionar un coche pero de forma diferente, compartiéndolo con los usuarios, probándolo con los usuarios.

P: Pero, ¿lo has probado tú o todos los personajes de Carlos Latre?

CL: ¡Hombre, todos! Podemos hablar (pone voz de Boris Izaguirre) del estilo, del glamour del coche, podemos hablar (pone voz de Julio Iglesias) de lo confortable que es, que puedo ir con todos mis hijos en el coche, porque es enorme el coche, es gigante.

P: Y, ¿a quién le ha gustado más de todos tus personajes?

CL: Yo creo que a Tamara por ejemplo, (pone su tono de voz). ¡Ay, se lo tengo que decir a mami porque puede ir con Mario (se ríe).

CARLOS LATRE ADELGAZA

P: Es un coche muy familiar como tú.

CL: Sí. Es muy cómodo, y me pareció que tiene el efecto de amortiguación, de alfombra voladora y es como "en un mundo ideal". Tiene sensación de amplitud y yo que soy muy grandón...

P: Grandón,... pero has adelgazado mucho.

CL: No hay demasiados secretos. He reorganizado mi forma de comer. Como mucho más sano y ordenado de lo que comía, y hago mucho deporte. Ha sido cambiar mi alimentación, mucha fruta y verdura, como más y como de todo.

P: ¿Cómo comías antes?

CL: Antes no era ordenado en mi vida. Tan pronto un día cenaba a la ocho, como a las dos, como a las diez y al día siguiente comía a las tres de la tres como a la una. Son muchos caterings, muchos viajes, muchos bocadillos. Hay que ser más disciplinados.

P: ¿Y has cambiado entonces el menú de los caterings de todos los compañero?

CL: No. Yo no me había fijado pero en los caterings hay de todo, como la fruta. Cosas que casi que no le había echado cuentas.

P: ¿Y de deporte qué haces?

CL: Hago de todo, un poquito de todo. Hago fuerza, hago spinning, baile, hago entrenamientos de alta intensidad.

P: ¿Cuánto tiempo?

CL: Pues mira, no menos cuatro o cinco veces a la semana. Y hay días que doble sesiones o triples porque hasta bailo, pero no es la normalidad sino que me estoy preparando para un proceso de un nuevo show, pero no menos de tres veces a la semana una horita. Con tres veces a la semana, tú tienes un mantenimiento, incluso sin hacer dieta.

P: No paras, estás en todos los saraos, Boca Zas!, Tu cara me suena, radio...

CL: Sí lo que pasa que intento ser bastante disciplinado en eso y no agobiar tampoco. Por ejemplo, Boca Zas! Nos dio una gran oportunidad de llegar a un sector que no teníamos, o que habíamos perdido, que era el infantil por estar en otro tipo de programas. Tu cara me suena tiene un poco de todo, es más familiar, es más blanco, la radio es como mantenimiento, en el que siempre estás, que tiene un público muy determinado. Al final somos productos, somos marcas, y al final, yo intento hacer cosas que me aporten y produzco para mi mismo o produzco para otros.

P: En tu trabajo te lo pasas fenomenal, o eso es lo que se ve.

CL: Lo intento, es vital, si no lo disfruto y lo paso bien, creo que no doy lo mejor de mi, entonces creo que puedo escoger trabajos que me permitan pasármelo bien.

P: Tú como humorista eres tan divertido en tu vida personal porque hay otros humoristas de los que dicen que no lo son tanto.

CL: Soy bastante parecido, aunque tengo más mala leche... Pero soy muy transparente. Me lo decía Loles León: "La cara te mira a los ojos", o sea no puedes engañarla demasiado tiempo y joer llevo 20 años en televisión, con lo cual la gente ya me conoce más o menos y saben que soy un tío que se lo pasa bien, que no tengo problemas con nadie, que me gusta gustar a todo el mundo, que intento hacerlo lo mejor posible y que trabajo mucho.

CARLOS LATRE HABLA DE COMO FUE SU RECONCILIACION CON SU MUJER

P: Cómo hablábamos de que este coche es muy familiar, me gustaría que hablásemos de esto. Tú y tu mujer Yolanda Marcos pasastéis una crisis y estuvisteis separados durante un tiempo. Me gustaría de que pudiéramos hablar de ello para que, otros a la primera de cambio no tiren la toalla.

CL: Yo no soy ejemplo de nada y para nadie, sobre todo en lo personal. Cada uno vive sus experiencias como la vida te va dando. La vida SIEMPRE te da segundas oportunidades. Creo que la vida es un poco como la televisión, que si lo haces bien perdura y que si no lo haces bien pues te das otras oportunidades y no pasa nada, la gente tiene poca memoria en ese sentido, televisivamente hablando. Y en la vida se trata de no mentir, de hacer lo que te pida el cuerpo, de ser coherente contigo mismo y de ser feliz contigo mismo porque si tú no estás realizado personalmente, no lo puedes estar para y para nadie con lo cual que si luego hay segundas oportunidades pues genial, y en mi caso lo ha sido y estoy más feliz que una perdiz. Y creo que bueno, que estoy muy bien.

P: Hablando de los matrimonios parece que cuando uno lleva tanto tiempo como vosotros llevabais parece que se ha terminado todo, que se ha agotado todo, como que no hay vuelta atrás.

CL: No, no, no. Yo creo que, vuelvo a decirte lo mismo, uno tiene que reinventarse, tiene que aprender, tiene que quererse, tiene que ser mejor, tiene que evolucionar, pararse a pensar. Yo soy muy de 'espera un momento', de pararse a pensar. Parémonos a pensar... pero no en la pareja, si no en la vida, en lo que tú estás haciendo. Creo que es muy, muy, muy importante, pararse a pensar ¿qué es lo que has hecho, qué es lo que haces y qué es lo que quieres hacer? Y en una pareja también, hay que pararse a pensar y decir qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que mejoraría de ti, lo que mejorarías de mi, hacer examen de conciencia y ser mejor.

P: Pero parece que eso no se lleva mucho, el ver si necesitas ayuda o hablarlo porque es como 'yo tengo razón y tú eres el que tienes que cambiar', es más fácil ver los errores del otro que los de uno mismo.

CL: Ese es el tema, autoexigencia, coherencia e intentar tener mano izquierda. Si no hay mano izquierda en la vida, la cosa va mal: en la política, en la sociedad, en el humor... si no tenemos amplitud de miras, cagada.

P: ¿En qué momento os dais cuenta de vamos a tirar juntos? ¿Os costó mucho, porque estuvisteis tiempo separados? CL: soy una persona muy de vivir el día a día, lo que el camino te ponga por delante, de reflexionar lo que has vivido y de mejorar lo que tienes.

P: Entonces tu hija Candela encantada.

CL: Muy encantada.