Rafa López: "¿Sabes lo de 'maricas malas'? Pues en la Iglesia hay malas no, lo siguiente"

Rafa López tenía 25 años cuando entró a concursar en la cuarta edición de 'Gran Hermano'. Hasta ahí todo normal, la sorpresa llegaba cuando se conocía a que se dedicaba: ¡Era cura!, con lo que se convertía en el primer ordenado sacerdotal en participar en el reality de convivencia.



Han pasado ya mas de 15 años desde que lo conocimos a través de la pequeña pantalla y hoy es otra persona a aquella que pudimos ver. Salió del armario, se casó con Ramón y se muestra muy crítico con la Iglesia, según ha contado a nuestro compañero Antonio Diéguez, según recoge Exclusivadigital.



Rafa entró en la casa de Guadalix de la Sierra en la edición en la que también estuvo Sonia Arenas, el argentino Matías Fernández y la pareja Inma Gonzalez Pedro Oliva. El cura quedó en tercer lugar tras pasar 102 días de reclusión, aunque muchos le criticaron por su escasa actividad tachándole de mueble

Pero su cambio se producía al finalizar 'Gran Hermano. Colgó los hábitos y dio rienda suelta a su sexualidad. Ahora a nuestro compañero Diéguez la habla de la gran hipocresía que hay en el seno de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad.



Preguntado si cree que hay gays reprimidos dentro de las instituciones religiosas Rafa afirma con rotundidad. "Sí. Muchísimos. Te podría poner hasta ejemplos y cosas que me he encontrado de cara. Claro que sí. Y no sólo reprimidos, sino gente mala, que, aun siéndolo, hace la vida imposible a otros que lo son." añadiendo que "En Madrid sabrás que hay varios obispados. Pues en dos de ellos, hay un harem. Con todas las palabras. Literal" y finaliza sobre este tema diciendo "¿Sabes lo de 'maricas malas'? Pues en la Iglesia hay... Bufff, malas no, lo siguiente."

VÍDEO DESTACADO: La boda, el niño y el cura insensible