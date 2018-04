La decisión radical de Selena Gomez tras recibir críticas en Instagram

Selena Gomez está decidida a no dejar que nadie la amargue la existencia, y menos a través de las redes sociales. La cantante, que padece lupus y que hace unos meses sufrió un trasplante de riñón, ha recibido algunas críticas a través de Instagram y, como no le ha gustado, ha tomado una decisión más que radical: desactivar los comentarios de su cuenta.

Todo viene a raíz de la participación de Selena Gomez en la manifestación March for our lives. La cantante, como otras compañeras de profesión como Demi Lovato o Miley Cyrus, quiso unirse a esta concentración de la juventud en contra de las armas y posteó la siguiente foto en su Instagram, según recoge La Vaguardia:

Tal y como se puede ver, uno de los hashtags incluidos por Selena es #NotJustAHashtag, es decir, #NoSoloUnHashtag. Con esta frase, la cantante pretendía concienciar aún más a sus seguidores, haciéndoles ver que March for our lives era algo más que una tendencia en redes, sino un movimiento que necesita el apoyo de todos.

Selena Gomez has turned off her Instagram comments after facing backlash for saying “#NotJustAHashtag” in a post dedicated to #MarchForOurLives, despite implying that hashtags don't save lives back in 2016 when asked to speak up about police brutality. pic.twitter.com/7oAf3AUp18