Isa Pantoja firma este martes su divorcio y viajará a Honduras

Sobre las 11.30 de la mañana de este martes, la hija de Isabel Pantoja acudirá con su abogada Cynthia Ruiz al juzgado de Sanlúcar La Mayor, donde firmará su divorcio de Alejandro Albalá sin que hayan podido llegar realizar este tramite de mutuo acuerdo.

Después de casi dos años de su secreta boda en México, unión que no se ha registrado en España hasta hace unos días por la parte de Albalá, ya que la idea de Chabelita era hacerlo casi simultáneo con el divorcio para no estar ni un solo día casada en España con su ex, la cantante Isabel Pantoja estará encantada de saber que aquel matrimonio absurdo y fruto de un capricho ya es agua pasada y su hija está divorciada, según recoge ABC.

Que no hayan sido capaces de firmar de mutuo acuerdo es por culpa de la surrealista relación de estos dos jóvenes. Hasta la fecha, sus ingresos solo vienen de exclusivas en revistas o participación en realities. Y eso que una hablaba de montar un negocio de moda y el otro de estudiar para auxiliar de vuelo.

VÍDEO DESTACADO: Alejandro Albalá habla por primera vez sobre su separación de Chabelita Pantoja