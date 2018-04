Ana Guerra: "Cuando me escuche en el cine voy a flipar"

Ana Guerra está iniciando su carrera profesional fuera de la academia de Operación Triunfo de la mejor manera posible, rodeada de grandes rostros nacionales e internacionales, como es el caso de Paz Vega.

La finalista de OT ha puesto voz la nueva serie de TVE Fugitiva, protagonizada por Paz Vega convirtiéndose en la primera concursante de esta edición en conseguir un proyecto en solitario que no tenga que ver con Operación Triunfo.

Ana se encuentra inmersa en la gira que, junto a todos sus compañeros, le está llevando a recorrer toda España, pero también tiene diferentes proyectos y entrevistas gracias a Lo Malo, todo un éxito de ventas. Es el momento de aprovechar al máximo el tirón mediático y trabajar sin descanso para abrirse un hueco en esta profesión tan dura, pero estamos seguro que el talentazo de Ana Guerra no pasará inadvertido y todo su esfuerzo se verá muy recompensado, como ya estamos viendo.

CH: ¿Cómo te sientes cantando la sintonía de la serie de Fugitiva? Ana Guerra: Pues imagínate, es algo tan difícil de procesar, el decir madre mía, va a empezar una serie, cuántas series hemos visto en nuestra vida, y de repente vas a estar cantando tú la cabecera de una serie con una letra tan poderosa y tan chula como la que tiene. Sentirme partícipe de este proyecto es maravilloso.

CH: ¿Qué pensaste cuando te dijeron que querían que fueras tú quien interpretara la canción? A.G: Pues me explicaron un poco de lo que iba la serie y el elenco que lo formaba y además tiene como base el empoderamiento femenino. Paz Vega hace un papel súper importante, de mujer independiente y me gustó mucho porque es algo que hoy en día hace falta reivindicar un poquito, ya veníamos haciéndolo con Lo Malo y seguimos haciéndolo con Fugitiva.

CH: ¿Cuándo te escuches en el cine qué vas a pensar? A.G: Yo voy a flipar, yo no estoy preparada para esto, me vi en la pantalla de Callao y dije: ¡Soy yoooo! No me lo creo.

CH: ¿Cómo estás procesando todo este éxito? A.G: Va todo tan rápido que es difícil de procesar, realmente hay muy pocos momentos de calma pero feliz, levantándome cada mañana y diciendo que me dedico a lo que me gusta, no hay nada mejor que eso, durmiendo poco pero para adelante.