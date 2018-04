Los 5 desplantes de la Reina Letizia a la Reina Sofía

Mucho se ha dicho y se sigue diciendo sobre la relación que existe entre la Reina Sofía y sus nietas pequeñas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Aunque es una abuela entregada, algunos de los perversos periodistas del corazón aseguran que apenas puede verlas y que aunque viven al lado, no puede darles el cariño de abuela que le gustaría.

Hoy día cualquiera tiene un teléfono a mano y puede grabar lo que pasa y después colgarlo en las redes sociales para que la gente vea la verdad.

Precisamente hay un vídeo en el que se ve a la Reina Sofía posando con sus nietas, a las que agarra por el hombro. Todo parece ir bien hasta que la Reina Letizia se acerca para colarse en la foto y toca con cariño el pelo de la Princesa Leonor.

Esa es la última, pero ha habido otras:

1. Letizia ni mira a su suegra

Pero no es la primera vez que Mallorca presencia una escena semejante entre ambas Reinas. El pasado verano Letizia y doña Sofía se encontraban en las puertas del Palacio de la Almudaina para asistir a la tradicional recepción que cada verano hacen el Palma los Reyes. La esposa de don Juan Carlos esperaba a la entrada a su hijo y a su nuera. Al pasar por su lado, Letizia ni se inmutó, no hizo el mínimo gesto de mirar a su suegra y entró directa al edificio, según recoge Cristina Coro en El Español.



2. Caramelos de anís

También es famosa en la isla la anécdota de los caramelos de anís. Doña Sofía es muy aficionada a estos dulces que siempre lleva en el bolso y a repartirlos entre sus nietos. Este pequeño gesto ponía a doña Letizia de los nervios, cuidadosa como es hasta la obsesión por el tema de la alimentación de sus hijas. Una tarde en el club naútico, al que se acercaron para esperar la llegada de Felipe VI, todavía príncipe, tras participar en la Copa del Rey de Vela, la abuela regaló a Leonor y Sofía un par de estos dulces... los comentarios de indignación de la reina actual se escucharon en todo Palma. Nunca más recibieron caramelos de anís la princesa de Asturias y la infanta.



3. En el picadero de palacio

Han sido muchas las situaciones en las que ha sido evidente la mala relación entre ambas. Es por todos conocido en Zarzuela que la reina Sofía no puede ver a sus nietas a solas, sin permiso de Letizia. Hace algunos años cuando Leonor y su hermana acudían al picadero del palacio para disfrutar de una tarde de equitación, por orden de la madre de Felipe VI, el mozo avisaba a la reina emérita para que acudiera a verlas un rato. Al enterarse la soberana actual, amenazó al empleado de Zarzuela con el despido si volvía a avisar a su suegra.



4. Funeral aniversario don Juan de Borbón

Aunque nadie tiene claro en que momento se truncaron las relaciones entre ambas, pero parece que la presión de doña Sofía para que su hijo, Felipe VI levante el veto en sobre la infanta Cristina, no ha ayudado mucho. Desde que la absolvieran del Caso Nóos la emérita le ha pedido al rey que perdone a su hermana y vuelva a meterla en la vida familiar, cosa que doña Letizia no ve con buenos ojos. Dato que ha vuelto a hacerse evidente esta martes durante la Misa por el XXV aniversario de la muerte de don Juan. La presencia de la infanta Cristina en El Escorial no ha sentado nada bien a la monarca, que no ha sonreído ni una sola vez en toda la jornada. Cosa que su cuñada, la ex duquesa de Palma no ha parado de hacer. Letizia ni siquiera ha saludado a su suegra haciéndose latente la tensión entre ellas.

5. Y la última en la frente

Y ese malestar podría obedecer a lo que ocurrió en la misa de Resurrección que, sin duda, se ha convertido en el quinto y más certero desplante entre suegra y nuera.