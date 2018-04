Olga Moreno: "Mi marido no es un maltratador"

Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, habla en Lecturas claro como nunca y llora desconsolada mientras afirma con contundencia: “Mi marido no es un maltratador”. Lecturas es testigo de excepción del sufrimiento de la pareja tras la acusación de malos tratos que arrastra el ex guardia civil. Olga confía en que la justicia absuelva a su marido.

Has querido hablar.

Salgo a defender a mi marido de todas las falsedades que se dicen. Que lo acusen de maltrato psicológico es muy doloroso.

¿Es la querella por maltrato de Rocío Carrasco lo que más te duele?

-Mi marido no es un maltratador. Estoy con mi suegra y mis cuñadas [llora y Antonio David no puede soportar ver sus lágrimas, la besa y sale de la sala donde hablamos, emocionado]. ¿Sabes qué pasa? Esto nunca lo he hablado con él delante, tenía miedo de emocionarme. Intento no llorar y hacerme la fuerte. Es muy doloroso ¡Le han colgado un sambenito tan de mentira!

VÍDEO DESTACADO: Antonio David Flores hundido, rompe a llorar en una cafetería