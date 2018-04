Según su amiga Inma Aguilar, la Reina Letizia está desolada

Durante la tarde de ayer, la Familia Real se convirtió en la noticia del día al salir a la luz un vídeo en el que se ve cómo Doña Sofía se prepara para posar a la salida la catedral de Palma de Mallorca para la tradicional misa de Pascua con sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ante la marea de fotógrafos apostados a las puertas de la catedral. Tras esto, Doña Letizia se acerca y se posiciona ante las tres, dificultando la tarea de los reporteros gráficos. La Reina acerca su mano a la de su suegra, momento en el que su hija hace un gesto para zafarse de la mano de su abuela. Un gesto que provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

VÍDEO DESTACADO: Ana Rosa lamenta la nefasta imagen de Letizia contra Sofía: "Eso no se hace o se hace en casa"

Después de que estas imágenes saliesen a la luz durante la tarde de ayer, ninguno de los miembros de la Casa Real ha querido hacer declaraciones al respecto. La que sí ha hablado ha sido Inma Aguilar, íntima amiga de la Reina Letizia, a través del programa «El Círculo»: «He hablado hace un rato con la Reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca. Es una madre y es una reacción muy de madre», ha desvelado ante los colaboradores del programa de Telemadrid, según recoge ABC.

«Me ha dicho que ha sido una tontería, que no ha sido un tema grave. Es un gesto natural. No ha sido educada desde el inicio a tener cierto comportamiento público. Es una persona comprometida con su trabajo y como madre. Se ha sentido afectada y está preocupada. Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil», explicó.

VÍDEO DESTACADO: Letizia evita que la reina Sofía se haga una foto con sus dos nietas