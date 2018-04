Ares Teixidó: "Prefiero la etiqueta de concursante de 'GH VIP' que la de novia de Bustamante"

"El cantante David Bustamante, separado hace pocos meses de su esposa, la actriz Paula Echevarría, mantiene un apasionado romance con la periodista y presentadora Ares Teixidó, según publica la revista Lecturas".

Así se contaba en octubre del año 2017. Todo sigue confuso, pero si hubo rollo parece que duró poco.

Ahora, que han pasado los meses y que Bustamante ya se ha divorciado de Echevarría, Ares Teixidó puede hablar con tranquilidad de lo que pudo haber sido y no fue.

Durante un evento en PortAventura, le preguntaron por la venta de la exclusiva del divorcio que hizo el cantante a la revista Hola. La presentadora lo ve ya con distancia.

Pero las cosas entre Teixidó y Bustamante podrían haber salido mejor. Se le preguntó a la presentadora sobre qué cosas haría de otra manera si pudiera volver a vivir ese momento.

Dice que no hay vuelta atrás: "Espero que le vaya bien a Bustamante".

"No entré en aquel juego televisivo y rechacé mucho dinero", asegura a 'Ecoteuve' la presentadora, que este fin de semana vuelve a Telemadrid con nuevas entregas de Hazlo por mil, el concurso que presenta con Jimeno (sábados y domingo a las 21.30).

¿Has renunciado a mucho dinero por hablar del tema de Bustamante?

Se dijo que usted jugaba con el tema, que le interesaba profesionalmente. ¿Crees que este asunto se trató con algo de tufo machista?

No lo sé. El tema se trató en muchos sitios de forma fea. Yo ya tenía mi trabajo en Telemadrid cuando conocí a Bustamante en el estreno de la temporada. Yo entiendo una forma de hacer televisión que no es la que hacen otros, pero tampoco les culpo. Mientras la gente que me quiere y me conoce sepa lo que hay, estoy tranquila. Pero sí me encantaría que hubiera un cambio en la forma de tratar a la mujer en televisión, cómo se la humilla, se la veja y se la exige que cuente con quién se acuesta y con quién no. Me parece un despropósito, pero es lo que hay. Y funciona.