Pilar Eyre saca a la luz la puñalada de Letizia a Sofía siendo las niñas bebés

¿De cuándo vienen las tiranteces entre la madre de Felipe VI y su mujer? La periodista Pilar Eyre fue la primera en hablar de ello, y este miércoles volvió a hacerlo en la Radio Galega. "Se llevan muy mal, no se dirigen la palabra", resumió.

En una entrevista recordó que la triste za de la Reina Sofía por no poder ver apenas a la Princesa Leonor y ala Infanta Sofía es tal que en privado se ha quejado ante sus familiares griegos de que Doña Letizia no le deja estar con ellas, según recoge ESdiario.

Y desveló un episodio a todas luces esclarecedor. Un día, cuando las niñas eran bebés (ahora Leonor tiene 12 años y en unos días Sofía cumplirá 11), Doña Sofía se acercó a la residencia de su hijo en el complejo de La Zarzuela con idea de ver a las pequeñas.

Le abrió la puerta la niñera. Le dijo que ni Don Felipe ni Doña Letizia estaban y que no podía dejarla pasar a visitar a las bebés porque la entonces Princesa había dado orden de no dejar pasar a nadie que no estuviera en una lista. Y ella no lo estaba.

VÍDEO DESTACADO: Letizia evita que la reina Sofía se haga una foto con sus dos nietas