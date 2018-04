Carlota Corredera: "No podemos criminalizar a los que venden exclusivas porque vivimos de ello"

Carlota Corredera no quiso perderse la fiesta del 18 cumpleaños de Alejandra Rubio, la hija de su gran amiga y compañera Terelu Campos.

La presentadora de Telecinco acudió a la discoteca Gabanna en Madrid, donde tuvo lugar la celebración. Allí pudimos ver a algunos rostros conocidos como Aless Gibaja, Oriana Marzoli y Liz Emiliano, además de a la familia Campos al completo.

CHANCE: ¿Qué va a pensar Alejandra Rubio cuando ve la que hay montada? Carlota Corredera: Se va a impresionar mucho pero al final es un día bonito para ella, yo le decía a Terelu "al final tu hija cumple 18 años, vais a posar con su padre que tenéis una relación muy buen". Creo que Terelu es muy generosa haciendo esta convocatoria.

CH: Pero por esa exclusiva hay muchos rifirrafes entre compañeros.

C.C: Creo que ella ha sido libre de hacer esa exclusiva, sus compañeros la han criticado, la han criticado mientras que ella estaba en Málaga y ella al final no se arrepiente, si ella no se arrepiente...

CH: No se le critica por haberla hecho, solo por decir que no iba a mostrar a Alejandra y luego hace una exclusiva.

C.C: Nosotros le hemos preguntado y ella dice que sus circunstancias cuando hizo esas declaraciones han cambiado y hay que respetarlo. Ella ha hecho esa exclusiva con la autorización de su hija y del padre de su hija, los demás poco podemos decir, no se le puede criminalizar a la gente que da exclusivas porque todos los que estamos aquí vivimos y trabajamos con las exclusivas que concede la gente.

CH: ¿Crees que debería hablar Alejandra?

C.C: Yo ahí no me meto. No tengo ni idea de si hablará o no, creo que ella tiene que hacer lo que le hayan recomendado sus padres y lo que ella le apetezca.

CH: ¿Conoces a Alejandra, es muy tímida pero dinos algo más?

C.C: A mí me impresiona mucho que Alejandra cumpla 18 años, lo recordaba antes con una compañera, la recuerdo esperando a su abuela a que acabase la sección de la defensora de la audiencia y la recuerdo como una niña muy niña, en todos los cumpleaños a los que he ido de Las Campos la he visto crecer y ahora veo esas fotos en Instagram y digo: "guau". Te das cuenta que llevamos 9 años trabajando juntos y hay compañeras que tenían niñas de 9 años y hoy celebran la mayoría de edad.

CARLOTA CORREDERA NO CREE QUE ALEJANDRA RUBIO TRABAJE EN TELEVISION EN UN FUTURO

CH: ¿Pero cómo es?

C.C: Es una niña muy tímida, muy discreta, desde luego esa es la relación que yo he tenido con ella y la conozco desde hace nueve años.

CH: Tiene los ingredientes para trabajar en televisión.

C.C: Yo creo que, por lo que ella ha expresado, lo que ha dicho su madre, su tía y su abuela, que ella lo que le hace ilusión es el mundo de la moda, tiene interés en hacer esos estudios y bueno, veremos qué pasa. Yo creo que al final lo que tiene que hacer es ser libre para tomar la decisión de ser de mayor lo que ella quiera.

CH: ¿Crees que con este interés que está despertando lo va a tener fácil para alejarse de esto?

C.C: Creo que ella irá haciendo su propio camino y su madre hizo el suyo, su tía hizo el suyo, su abuela el suyo y ella tiene que ser libre. Creo que todos los hijos de personas conocidas, lo que yo espero para ellos es lo mismo que para los demás, que tengan libertad para el futuro que quieran.

CH: Tú tienes una niña muy pequeña, ¿piensas en esos 18 años?

C.C: No. Mi niña va a tener siempre 3.

CH: ¿Tu posarías con ella?

C.C: A mí me han hecho ofertas para posar con al niña y es algo que tanto Carlos como yo tenemos muy claro, de momento, hasta ahora, ni si quiera publicamos fotos en las redes sociales porque ella cuando tenga 18 años tendrá que decidir y posiblemente dentro de 15 años a lo mejor no me conoce nadie. A lo mejor se libra.