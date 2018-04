Las infantas Pilar y Margarita, Froilán, Elena se pronuncian sobre el rifirrafe real

Las hermanas del rey han querido dar su opinión sobre el famoso desencuentro entre Sofía y Letizia a las puertas de la catedral de Mallorca. Mientras que la infanta Pilar ha afirmado que no ha visto nada y que, por tanto, no puede opinar, la infanta Margarita ha sentenciado: "Pues qué me va a parecer lo que ha hecho... Muy mal", según recoge Informalia.

Ellas no son lo únicos miembros de la Familia del Rey que han dado su opinión sobre el rifirrafe entre Sofía y Letizia. A las puertas de la universidad en la que estudia, Froilán ha sido también preguntado por el tenso momento entre su abuela y su tía, pero se ha mostrado muy cauto y respetuoso: "Lo único que sé es que a mí no me tenéis que preguntar estas cosas", ha dicho muy serio.

