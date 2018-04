La cutre ofensa de Paula Vázquez a la Guardia Civil le sale muy caro a la podemita

Es una 'bocas' Paula Vázquez y de nuevo ha vuelto a hablar más de la cuenta, provocando un pequeño terremoto que ha terminado dejando patitiesa a la podemita.

La presentadora gallega sorprendía con unas duras palabras contra la Guardia Civil en una entrevista concedida a El Mundo.

La conductaora de Fama en Movistar Plus ha asegurado que el cuerpo "se aprovechó" de ella para publicitarse cuando iba a comenzar la nueva edición del programa de danza.

La polémica presentadora y modelo había denunciado a uno de sus seguidores por acosarla y cuenta que la actuación de la Benemérita le ha hecho perder la confianza en ese cuerpo, decía textualmente:

"Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos el programa filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente. La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la Policía".