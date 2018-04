Roban sangre de Stan Lee para firmar cómics de 'Black Panther' y 'Thor' que luego vendían

Sangre robada del dibujante de cómics estadounidense Stan Lee fue convertida en tinta para firmar ejemplares de 'Black Panther' y 'Thor' que luego fueron puestos a la venta en una tienda de Marvel Comics en Las Vegas, Nevada (EE.UU.), informa el portal TMZ.

Según indica el portal estadounidense, la sangre de Lee, de 95 años, fue robada el pasado octubre y se utilizó para crear 'tinta de ADN' azul y dorada con la finalidad de firmar ejemplares de Marvel, concretamente el número 700 de 'The Mighty Thor' y una variante del número 1 de 'Rise of the Black Panther', según recoge RT.

Todo parece indicar que un ex socio comercial de Lee falsificó, presuntamente, unos documentos médicos para que extrajeran sangre al autor con motivo de unos supuestos análisis de sangre. De esa forma, el hombre habría obtenido varios frascos a través de su enfermera personal.

Recientemente un amigo del dibujante, Keya Morgan, descubrió que la sangre robada fue utilizada para firmar varios ejemplares de sus cómics con una rúbrica falsa de Lee, que luego vendían en una tienda oficial de Marvel y que contenían un 'certificado de autenticidad' que decía que estaba "sellado a mano con la tinta de ADN de Stan Lee". Los ejemplares rubricados con tinta azul se vendían por 250 dólares, mientras que los que iban firmados con tinta dorada costaban 500 dólares cada uno.

El representante legal de la tienda donde se comercializaban los curiosos ejemplares aseguró que compró el producto sin tener conocimiento de que era un certificado falso. Asimismo, dijo que todos los ejemplares fueron retirados de la tienda en cuanto le explicaron lo sucedido. Por su parte, el equipo legal de Lee está barajando la posibilidad de denunciar al ex socio comercial del dibujante por el robo de sangre.

VÍDEO DESTACADO: ¿Podría la sangre de los jóvenes ser un elixir antienvejecimiento?