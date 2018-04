¿Sabes por qué Paco León no para de sacarse fotos desnudo?

La novedad de esta publicación es el mensaje que acompaña a la imagen, donde León explica por qué le gusta tanto quitarse la ropa.

"Los cuerpos hay que celebrarlos. Yo, cuando estoy feliz, me da por desnudarme. Hay gente a la que eso le parece mal, hasta se ofenden", ha escrito León, según recoge ElHuffPost.

"Pero yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida", afirma el actor y director y añade que no se trata de que un cuerpo sea bonito ni feo, sino de que hay que asumirlo como algo que hay que agradecer.

"Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva... Y a quien no le guste, que no mire", concluye.