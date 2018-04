Laura Pausini: "Preguntar a Toñi Moreno si le gustan las mujeres, no fue una pregunta rara"

El paso de Laura Pausini por Viva la vida, el programa de Toñi Moreno, ha copado este 9 de abril de 2018 los titulares de todos los medios (Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno a rastras: ¿Ha sido poco ético?).

La cantante preguntó en directo a la presentadora si le gustaban las mujeres y la gaditana se vio metida "en un entuerto" del que salió haciendo gala del humor que la caracteriza.

"Me encantaría cantar, pero tengo una oreja aquí y la otra aquí. Me encantaría ser madre y no lo soy. Tú tienes todo lo que yo quiero. Bueno, el marido te lo puedes quedar...", comentó entre risas Moreno antes de que Pausini lanzara con naturalidad la mencionada pregunta.

"Ah, ¿te gustan las mujeres?", le espetó inocentemente provocando un tenso momento que enseguida fue recogido por la prensa.

Ecoteuve ha preguntado a Laura Pausini por este asunto durante la presentación de la nueva edición de Factor X en Telecinco. La cantante italiana se ha mostrado sorprendida por el revuelo causado:

"Me parece que todo eso se ha exagerado, simplemente hablábamos de amor. Me pareció muy normal preguntárselo".

Eso declara la juez del talent recalcando la naturalidad con la que ella abordó el asunto.

"Ella me dijo que yo tengo todo lo que ella quiere tener: una hija, una carrera, una voz, pero después me dijo que no quería mi marido. Y naturalmente le pregunté: Ah, ¿te gustan las mujeres? Tampoco es una pregunta rara...".