Olvido Hormigos es la única amiga que le queda a Toño Sanchís

Después de protagonizar el divorcio profesional del año por todos los platós de televisión y enfrentarse en un juicio, el exrepresentante de colaboradora televisiva perdió ayer definitivamente la batalla.

Pese a los muchos esfuerzos que ha hecho por sacar rendimento de todo lo sucedido, acudiendo a todos los platós de televisión y concediendo entrevistas a todas las revistas, parece que Toño Sanchís no ha conseguido su objetivo y ayer por la mañana, según aseguró la revista «Semana», el Juzgado de Primero Instancia nº 2 de Torrejón de Ardoz decidió «desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Agencia de Servicios Lorant SL (…) resolución que se confirma íntegramente, con imposición a la apelante de las costas procesales causada en esta alzada, y pérdida del depósito constituido», según explicó la revista anteriormente citada. Por lo que Toño Sanchís deberán pagar casi 600.000 euros a Belén Esteban, según recoge ABC.

Tras este anuncio, las reacciones no tardaron en protagonizar los programas y la prensa del corazón. La primera en hablar fue Belén Esteban, quien a través de «El programa de Ana Rosa» aseguró que estaba muy «emocionada y feliz». Por su parte, el exrepresentante aparecía serio, cabizbajo y escondido tras unas gafas de sol saliendo de su casa sin realizar ningún tipo de declaración a los medios que esperaban a las puertas de su chalet. El exrepresentante tardó unas horas en ofrecer sus primeras declaraciones en el programa «Morning Glory», en el que aseguró que «ahora voy a estudiar la repuesta que vamos a hacer al recurso». Parece que Sanchís está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar su inocencia. «Ahora tengo que estudiar qué posibilidades se me abren, y cuáles se me cierran», sentenciaba en el programa radiofónico.

VÍDEO DESTACADO: Muere el padre de Olvido Hormigos repentinamente de un infarto