Así está ahora el Padre Apeles

¿Quién no se acuerda del Padre Apeles? Si rondas los treinta y muchos seguro que recuerdas a este polémico cura que, de la noche a la mañana, se hizo tremendamente popular en la televisión de nuestro país. Pero José Apeles siempre se dedicó a los medios de comunicación, participando en varios programas de radio de distintas emisoras de Barcelona antes de llegar a la televisión.

que se lo llevó después a sus ‘Crónicas Marcianas’ donde la popularidad de Apeles creció vertiginosamente. No había nadie en España que no hablase de sus discusiones televisivas, y es que el párroco no se callaba ni debajo del agua. Posteriormente su popularidad fue bajando, y con la cancelación del programa de Telecinco desapareció por completo.

VÍDEO DESTACADO: TÓMBOLA - Enfrentamiento José Apeles y Yola Berrocal