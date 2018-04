Jorge Javier Vánquez hace la pelota a Letizia

El presentador Jorge Javier Vázquez asegura que está "enganchado" a la Reina Letizia y se posiciona de su lado tras el vídeo de la polémica.

Recién separado de su pareja, el presentador está viviendo uno de sus momentos más dulces en el terreno profesional. A su tarea como presentador de 'Sálvame', 'Sábado Deluxe' y 'Supervivientes' se une la de actor en 'Grandes éxitos", su función musical que representa cada lunes en el Teatro Rialto de Madrid.

Jorge Javier, en su blog de Lecturas ha vuelto a ser claro esta semana con su opinión al respecto de Letizia y Sofía:

Pisotear a la realeza nos eleva de categoría. Hacer descender del escalafón a Letizia consigue que nos acerquemos a ella, situarla a nuestro nivel, hacernos sentir reyes o reinas por un día. Flipamos cantándole las cuarenta, que es algo que en su día no tuvimos los bemoles de hacer con los eméritos por miedo a las represalias.

Los gestos de Letizia han servido para canonizar a la profesional Sofía, cuya sabiduría monárquica transmitió a sus hijas, y estas no la defraudaron escogiendo unos maridos sumamente prodigiosos para la institución. No he visto el vídeo ni lo veré. Y pase lo que pase, siempre estaré del lado de Letizia porque me siento más cercano a ella que a los reyes eméritos, infantas y demás componentes de la familia. Y ahora, una vez escritas estas líneas, pueden proceder ya a mi crucifixión.