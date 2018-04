Paula Echevarría tras su divorcio: "He hablado demasiado"

Nada tiene que ver la última aparición de Paula Echevarría con la que protagonizaba ahora hace un año. Mucho más relajada, la actriz volvía a hacer gala de su simpatía y desparpajo a la hora de responder a los periodistas. Ni rastro del 'en mi casa pasan cosas', ni de los nervios, ni las lágrimas furtivas. Paula ha pasado el trance y se encuentra en un momento, personal y profesional, estupendo. Eso sí, tras el año y medio de ruptura, ha tomado muy buena nota. A partir del divorcio, su actitud va a ser muy diferente...

“Si algo me ha dado con la edad, es volverme más recelosa con mi vida privada”. El divorcio ha cambiado a Paula Echevarría. La actriz, antes más cercana a dejarse ver, ha decidido cambiar de torna. No piensa ocultarse, no piensa desatender a los medios, pero sí mediará muy bien sus palabras. “Lo que he vivido este año me ha dado perspectiva”, ha explicado en la última rueda de prensa con motivo de la presentación de una marca de lencería. “Me ha enseñado a ser más prudente”, según recoge Lecturas.

La actriz confesaba que, antes, se sentía muy tranquila y creía que podía hablar de todo como si estuviese con sus amigas. “Me he dado cuenta de que no es así. No es una cuestión de echar en cara nada. Simplemente, por cómo se han dado las cosas, empezar a guardarme cosas para mí y tener más cuidadito”. Echevarría entiende que ha hablado demasiado. Ha dado muchos detalles que, luego, le han pasado factura en su estabilidad emocional. Nada que no pueda contener a partir de ahora. De hecho, ya ha empezado a ponerlo en práctica.

