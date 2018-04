¿Mantienen Laura Escanes y Risto Mejide una relación abierta?

La mujer del publicista presentó su nuevo libro, Piel de Letra, rodeada de los suyos y, en especial, junto a su marido, Risto Mejide. Durante el acto, la influencer habló del gran esfuerzo que le ha supuesto escribir su primera obra, de la relación con su familia y de su matrimonio con el jurado de Factor X.

"Mi definición de pareja, del amor en pareja, es ser equipo. Sumar, ir en la misma dirección y aunque cada uno tenga sus propios objetivos personales, nunca coartar al otro. La libertad es lo principal en una relación. Como lo es en una amistad", decía Laura Escanes a La Vanguardia, en unas palabras que algunos han querido ver como una insinuación de relación abierta, según recoge Informalia.

Sin embargo, no parece ser así. La it girl y su esposo tienen un matrimonio sólido y fuerte, en el que la confianza y el amor son innegociables, como deja entrever en la dedicatoria de su libro. "Por ser mi hogar", escribe sobre Risto. Ella justificó su mensaje: "El hogar es donde te sientes a gusto, como si estuvieras sola pero estando acompañada. Donde puedes dormir con los zapatos puestos".

Preguntada acerca de la ausencia de referencias directas hacia su padre, con quien mantiene una difícil relación, Laura se mostró a favor de recomponer su unión: "Hay varias reflexiones dedicadas a él, aunque no lo explicite. En todo lo que soy él también forma parte. Y será así siempre, aunque no aparezca en la dedicatoria. Yo sé que él lo sabrá cuando lea el libro", dijo y añadió: "Una relación padre-hija o madre-hija, incluso entre amigos, siempre atraviesa momentos difíciles y otros preciosos. Yo me quedo con aprender a superarlos, aprender de los errores y seguir adelante a pesar de lo que ocurra. Todo te ayuda".

