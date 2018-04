¿Tiene la joven Laura Escanes una relación abierta con el madurito Risto Mejide?

Son los riesgos de que trae consigo la diferencia de edad. En en el caso de Laura Escanes son casi dos décadas las que hay entre ella y Risto Mejide.

La mujer del publicista presentó su nuevo libro, Piel de Letra, rodeada de los suyos y, en especial, junto a su marido. Durante el acto, la influencer habló del gran esfuerzo que le ha supuesto escribir su primera obra, de la relación con su familia y de su matrimonio con el jurado de Factor X.

Eso decía Laura Escanes a La Vanguardia, en unas palabras que algunos han querido ver como una insinuación de relación abierta.

Sin embargo, no parece ser así. La it girl y su esposo tienen un matrimonio sólido y fuerte, en el que la confianza y el amor son innegociables, como deja entrever en la dedicatoria de su libro. "Por ser mi hogar", escribe sobre Risto. Ella justificó su mensaje:

Preguntada acerca de la ausencia de referencias directas hacia su padre, con quien mantiene una difícil relación, Laura se mostró a favor de recomponer su unión:

"Hay varias reflexiones dedicadas a él, aunque no lo explicite. En todo lo que soy él también forma parte. Y será así siempre, aunque no aparezca en la dedicatoria. Yo sé que él lo sabrá cuando lea el libro", dijo y añadió: "Una relación padre-hija o madre-hija, incluso entre amigos, siempre atraviesa momentos difíciles y otros preciosos. Yo me quedo con aprender a superarlos, aprender de los errores y seguir adelante a pesar de lo que ocurra. Todo te ayuda".