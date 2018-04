El ex marido de Letizia: "La Reina ha leído mi libro”

Alonso Guerrero, el primer marido de Letizia Ortiz Rocasolano, ha concedido una rueda de prensa a los medios de comunicación sobre la novela autobiográfica El amor de Penny Robinson apenas una semana después del huracán provocado por el rifirrafe que vivieron en la catedral de Palma de Mallorca las dos reinas.

Este profesor de Literatura que enseñó cosas a Letizia pero nunca dará clases a sus hijas gana en las distancias cortas. Gasta una voz fuerte y profunda, abovedada, está en buena forma física, y con el cabello cano revuelto recuerda a Richard Gere cuando se empezó a dejar las canas. "Es un hombre interesante, comprendo que la reina se enamorara de él, me gusta más que el príncipe", susurraba alguna de las lectoras asistentes a la presentación del libro El amor de Penny Robinson. El acto tuvo lugar en la tarde del jueves en la Librería Lé de Madrid, abarrotada de cámaras de televisión. A su llegada, el autor, que impone como lo que es, un profesor, rehusó entrar en directo en Sálvame, de forma tajante, contestando al reportero como a un estudiante que pide permiso para salir de clase con una excusa pueril. "A mí los directos no me interesan", respondió. El periodista tuvo que bajar a la planta inferior, atestada de colegas. Había también algún amigo del autor dispuesto a arroparle ante lo que se le venía encima. Algunas preguntas fueron algo incómodas, pero Alonso supo torear con maestría. Leyó algunas páginas de su libro antes de meterse en harina. Algunas eran duras: ¿La Reina es fría y calculadora? "Mis recuerdos son míos", fue su respuesta. Todo el mundo quería hablar sobre la Reina, y él no lo puso fácil, según recoge Informalia.

Y a medida que iba toreando a los periodistas, se iba creciendo, hasta el punto de recibir una cornada final. La preguntas sobre si le molesta o no que sus alumnos del Instituo donde trabajan le llamen el Principio o Don Letizio. "No, no me molesta en absoluto, lo inevitable no me molesta", contestó, sin alterar el gesto. Con anterioridad nos contó que La Reina "ha leído el libro y que las opiniones al respecto habían sido favorables", que el rifirrafe entre la soberana actual y la emérita no le incumbe lo más mínimo y que no tiene pensado acudir a ningún programa de televisión a pesar de todas las ofertas que ha recibido, "de momento", y si no las ha aceptado, "ha sido por pudor". Fuentes cercanas al escritor nos han comentado que ha recibido ofertas muy generosas para participar en espacios como Sálvame Deluxe.

El autor, muy crítico con la prensa del corazón, decidió vacilar a los periodistas con bastante correa y buen humor.

¿Es Penny Robinson una mujer apasionada? La pregunta velada en alusión a su anterior pareja, la Reina, revoloteaba, volvía a las mentes de todos: el morbo es el morbo. Alonso se fue por peteneras: "Es una niña de 12 años, la de Perdidos en el espacio, y sí es muy apasionada", contestó.

